Bergfelder treffen sich zum Dorfklönschnack

Mehr als 50 Bergfelderinnen und Bergfelder waren zum ersten Dorfklönschnack in die Räume an der Schule gekommen um bei leckeren Kuchen und heißem Kaffee die Gemeinschaft zu pflegen. „Von dem großen Erfolg bin ich echt überrascht,“ freute sich Initiatorin Vanessa Schnehage über den großen Zuspruch, „meine Intention war einfach, dass wir mehr miteinander reden müssen und unsere Dorfverbindungen stärken sollten. Und bei leckerem Kuchen geht so etwas doch ganz einfach. Gerade auch alleinstehende ältere Bürgerinnen und Bürger brauchen die Ansprache und auch die Gelegenheit sich zwanglos zusammen zu setzen und einfach über die kleinen Themen eines Dorfes zu reden.’’

Das Treffen soll zu einem regelmäßigen Termin werden

Nur ein Problem muss beim nächsten Male gelöst werden, es waren zu wenige Sitzgelegenheiten und die Räume sind sehr beengt. So hofft Vanessa Schnehage beim nächsten Mal noch weitere Plätze in anderen Räumen nutzen zu können, oder, noch besser auf strahlenden Sonnenschein, so dass man in einem Monat sogar draußen sitzen kann. Der Plan ist es, dieses Treffen zu einem monatlichen festen Termin in Bergfeld werden zu lassen.

