Polizei Gifhorn ist Ursachen von Rauch und Feuer auf der Spur

Warum war das Holzhaus im Erlengrund am Isenbütteler Tankumsee am Sonntagabend so verraucht? Die Polizei schließt inzwischen Brandstiftung aus.

Entwarnung können die Brandermittler der Gifhorner Polizei gleich in drei Fällen geben: So schließen es die Experten aus, dass beim verrauchten Haus am Sonntagabend im Erlengrund am Isenbütteler Tankumsee Brandstiftung im Spiel war. Vieles deute eher auf einen technischen Defekt hin, so Sprecher Christoph Nowak. Details würden noch ermittelt. Während der Löscharbeiten stand wie berichtet der Elektro-Anschlusskasten unter besonderer Beobachtung.

Das war in Wilsche auf dem Campingplatz Erikasee passiert

Bei den beiden Schadenfeuern auf dem Wilscher Campinggelände Erikasee in zwei aufeinanderfolgenden Nächten Anfang März sei ein Zusammenhang ausgeschlossen. Gemeint ist: Dass ein Serienbrandstifter sein Unwesentrieb, ist nicht zu befürchten. Die Hintergründe würden gleichwohl noch weiter ausgeleuchtet, so Nowak.

Damals war in der ersten Nacht ein Ferienhaus niedergebrannt, kaum 24 Stunden später ein Wohnwagen. Jeweils 10.000 Euro Schaden waren entstanden.

cf

