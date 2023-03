27-Jähriger aus dem Nordkreis verprügelt Supermarkt-Mitarbeiter

Erst schlug und trat ein 27-Jähriger aus dem Nordkreis einen Mann in einem Supermarkt so schwer, dass das Opfer zehn Tage stationär ins Krankenhaus musste, dann leistete er auf der Wache der Polizeiinspektion Widerstand gegen drei Beamte. Am 17. November versuchte der Angeklagte in einen Gifhorner Supermarkt zu gelangen, weil er, wie er sagte, dort sein Portemonnaie verloren hatte. Ein 49-jähriger Mitarbeiter wies ihn daraufhin, dass der Markt bereits geschlossen hatte und drohte nach weiteren erfolglosen Bitten zu gehen, die Polizei zu rufen. Als er sich umdrehte, um zu telefonieren, bekam er einen Schlag in den Rücken. Es folgten Tritte und Schläge auf den Körper und ins Gesicht.

Der Angeklagte schlug auf der Wache auch nach den Beamten

Nachdem der Angeklagte gegen 23 Uhr noch einmal vor dem Supermarkt erschien, wurde er von Zeugen festgehalten, bis die Polizei kam. Auf der Wache schlug er nach einem Beamten und weigerte sich, in Gewahrsam zu gehen. Am nächsten Morgen gab es weiteren Widerstand gegen die erkennungsdienstlichen Maßnahmen, bis sein Vater zur Wache kam. An all das hatte der Angeklagte nur wenige Erinnerungen. „Er ist auf mich losgegangen, ich habe mich nur gewehrt“, sagte er zum Vorfall mit dem 49-jährigen. „Das kann nicht sein“, hielt ihm der Richter die Verletzungen bei dem Opfer vor. Nasenfraktur, Schlüsselbeinbruch, geschwollenes Gesicht zählte er auf.

Zu der Zeit konsumierte der Angeklagte Amphetamin und eine Reihe von verschriebenen und illegal besorgten Medikamenten. Der Zeuge erinnerte sich. „Ich habe viele Tritte abbekommen und dann nur noch versucht abzuwehren, als ich am Boden lag.“ Die als Zeugen geladenen Polizisten beschrieben die Widerstandshandlungen auf der Wache, die sie dann durch Anlegen von Stahlhandfesseln unterbanden.

Die Freiheitsstrafe wird zur Bewährung ausgesetzt

Die Anklage bestätigt sah die Staatsanwältin. Sie forderte eine Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Monaten, drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt für den bis dahin unbescholtenen Angeklagten, 80 Arbeitsstunden und die Unterstellung unter einen Bewährungshelfer. Dem folgte der Richter. „Ich hätte auch sehr viel mehr verhängen können. Bei solchen Verletzungen müssen schon erhebliche Kräfte walten“, kommentierte er das Urteil.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de