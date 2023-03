Schwülper: Einbrecher scheitern an Tür von Kirchengemeinde

Unbekannte haben Anfang März versucht, in das Gebäude einer Kirchengemeinde in Schwülper einzubrechen. (Symbolbild)

In der Nacht vom 9. auf 10. März haben Unbekannte versucht, in die Kirchengemeinde in der Kirchstraße in Schwülper einzubrechen. Die Täter scheiterten jedoch am Aufhebeln der Eingangstür. Sie entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung, teilt die Gifhorner Polizei mit.

In der Nähe der Kirchengemeinde konnten die Beamten zwei hochwertige Fahrräder sicherstellen, die möglicherweise von den Unbekannten genutzt wurden. Eines der Fahrräder könnte aufmerksamen Anwohnerinnen und Anwohnern durch die auffällige rote Farbe aufgefallen sein.

Die Polizei Meine bittet um Hinweise zu den Unbekannten. Die Telefonnummer lautet (05304) 91230.

