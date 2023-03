Zum Abschluss des Schuki-Projekttages fand in der St. Petri-Kirche eine Andacht statt.

Ribbesbüttel. 95 Grundschüler nahmen an dem Schuki-Projekttag in der St. Petri-Kirche in Ribbesbüttel teil und befassten sich mit dem Thema Zivilcourage.