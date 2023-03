Gifhorner Bürgerschützen feiern wieder den Frühlingsball

Gifhorn. Rund 300 Gäste feierten am Samstag im BSK-Saal in Gifhorn beim Frühlingsball. Die Band ,,Fair Play’’ sorgte für gute Stimmung auf der Tanzfläche.

Rund 300 Gäste freuten sich am Samstag beim Frühlingsball der Bogenschützen im BSK-Saal. „Das ist ordentlich“, urteilte Thomas Reuter, stellvertretender Vorsitzender des BSK. Schon der Vorverkauf war gut gelaufen, am Abend kamen weitere Gäste über die Abendkasse dazu. Die Gästedichte war damit so groß wie bei vergleichbaren Bällen in der benachbarten größeren Stadthalle.

Vor allem die Tanzfläche war stark frequentiert, die festlich gekleideten Damen zeigten sich nach langer Corona-Pause sehr tanzfreudig. Dazu trug auch Fair Play bei. Die Band, die sonst auch schon freitags beim Schützenfest spielte, hatte die richtige Musikauswahl getroffen und auch „Leyla“ mitgebracht.

Begeisterung gab es für die Showauftritte. Da zeigten Jesper Pedersen und Kay-Yvonne Campe-Pedersen, die im Herbst in Baden-Baden bei der Weltmeisterschaft der Profitänzer antreten, ihre Kür. Die beiden hatten eine Woche zuvor einen Crash-Kurs in Disco-Fox angeboten, der von vielen Gästen angenommen worden war. „Nach drei Jahren Pause ist eine Auffrischung mal wieder gut“, sagte Reuter. Zudem präsentierten sich die Hip-Hoper der CP-Dance-Musikschule. Die Verbindung war leicht geknüpft, denn Campe-Pedersen ist Mitglied im ersten Damenzug und ihr Ehemann Jesper seit dieser Woche ebenfalls Mitglied im BSK.

Nach drei Jahren Corona-Zwangspause eine erfolgreiche 39. Auflage des Balls, wie allseits angemerkt wurde. Erstmals seit langer Zeit war auch wieder die „schönste Sekt-Bar“ der Stadt im hinteren Bereich des Saals geöffnet. Für Oliver Koch, seit kurzem Vorsitzender KSV, war es sein erster offizieller Auftritt in seinem neuen Amt. Zudem zeigten sich zahlreiche Prominenz aus Politik, Verwaltung und Feuerwehr und die aktuelle Viererkette.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de