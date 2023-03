Bürgermeisterwette: Boldecker Bürger gewinnen ersten Wettkampf

Eins zu null für die Bürger. Den ersten Wettkampf der Bürgermeisterwette hat Samtgemeindebürgermeister Dennis Ehrhoff verloren. Somit geht ein Punkt an die Bürger der Samtgemeinde, der erste Schritt zum Sieg, für den sich das Samtgemeinderathaus Ende des Jahres in ein Winterschloss verwandelt. Weitere 14 Wettbewerbe liegen noch vor Ehrhoff und den Bürgern, für die es dann 2, 3, 4 bis 15 Punkte gibt.

Beim ersten Wettbewerb am Samstag ging es im Schützenheim ordentlich zur Sache. Sieben Teams der Ortswehren Barwedel, Stüde, Weyhausen, dem Bürgermeisterteam mit Ehrhoff und drei Bokensdorfer Mannschaften traten an, jeder gegen jeden, um sich im Schlauchkuppeln zu messen. Das geschah allerdings ohne Wasser, der Boden des Schützenheims war zudem mit Matten geschützt. Erstmals wohl kreisweit fand dieser Wettbewerb indoor statt. „Wir wussten nicht, wie das Wetter wird“, erklärte Ortsbrandmeister Mathias Deierling. Und daher plante man eben im und nicht neben dem Schützenheim, das in unmittelbarer Nachbarschaft des Gerätehaus steht. Den frühen Termin zu Beginn des Jahres hatte man sich ausgesucht, das es da noch keine Feuerwehrveranstaltungen gibt. Die häufen sich dann im Sommer.

Ehrhoff hatte zuvor zwei Tage geübt

So gab es also Kämpfe Team gegen Team, so dass jede Gruppe, bestehend aus fünf Mann oder Frau, in der Vorrunde sechsmal gefordert wurde. Die sechs Zeiten wurden zusammengezählt, die vier besten Teams traten dann zum Halbfinale und zum Finale an. Da siegte die Mannschaft von Bokensdorf 2 gegen Bokensdorf 3, die Mannschaften von Ehrhoff und Bokensdorf 1 kämpften im kleinen Finale, wo sich das Bürgermeisterteam durchsetzte. Entscheidend für die Bürgermeisterwette war die Gesamtzeit aus der Vorrunde des Bürgermeisterteams und der Mannschaft Bokensdorf 3, die dabei obsiegte. Im direkten Vergleich standen allerdings 30 Sekunden auf beiden Seiten. Ehrhoff, bisher nicht aktiver Feuerwehrmann, hatte zuvor an zwei Tagen geübt, so dass auch bei ihm die nötigen Handgriffe saßen.

Mehr als vier Stunden dauerte der Wettkampf, Grillgut und Getränke gab es vor und im Schützenheim, in dem sich die Besucher das Spektakel anschauten. Als nächste Wettbewerbe in der Wette stehen unter anderem Rathausminigolf, spezielles Kegeln und Fußball mit verbundenen Augen an. „Eigentlich wollen wir ja den Bürgern am Ende das Winterschloss präsentieren, aber andererseits wollen wir auch gewinnen“, sagte Ehrhoff. Denn das zum Spukschloss umgebaute Rathaus im letzten Jahr kam sehr gut an. Der Spaß und die Spannung bei den fünfzehn Wettbewerben sind auf jeden Fall garantiert.

