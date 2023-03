Waller Spargeltheater lebt wieder auf

Das Corona-Virus hatte das Waller Spargeltheater 2020 drei Tage vor der Premiere ausgebremst. Jetzt, drei Jahre später, nimmt es den Spielbetrieb in der Gaststätte Zum Schuntertal wieder auf – etwas vorsichtig und kleiner sowie mit teils neuer Besetzung in dem Stück „Der alte Mann und das Miststück“ von Werner Landauer. Es gibt nur noch wenige Restkarten.

„Wir sind froh, dass sich die Gruppe wiedergefunden hat“, sagt Heinz Bosse, einer von der alten Garde im Spargeltheater. Es habe einen Umbruch gegeben: Die alten Hasen bilden weiterhin den Kern, einige neue seien hinzugestoßen, wenn auch mehr hinter als auf der Bühne. Eins sei für den Neustart aber von Anfang an klar gewesen: Das für 2020 eingeübte Stück „Leiche im Schrank“ konnte die neue und kleinere, zehnköpfige Truppe nicht um drei Jahre verschoben aufführen: „Das hätten wir von der Besetzung her gar nicht hinbekommen.“

Sieben statt zehn Aufführungen in diesem Jahr

Vorsichtiger sind die Waller auch zunächst mit der Anzahl der Veranstaltungen: Statt zehn wie sonst sind es dieses Jahr „nur“ sieben vor jeweils 130-köpfigem Publikum: Donnerstag bis Sonntag, 16. bis 19. März, sowie Donnerstag bis Samstag, 23. bis 25. März, jeweils um 19.30 Uhr – außer am 19. März um 16 Uhr. „Wir sind fast ausverkauft“, sagt Bosse, „es gibt nur für wenige Tage noch Restkarten an der Abendkasse“. Und zwar am 19., 23. und 24. März. Das zeige, dass die Papenteicher dem Spargeltheater die Treue halten – nur seien einige Gäste wegen Corona immer noch vorsichtig beim Kartenkauf.

Seit Anfang Januar haben die Spargel-Schauspieler die neue Komödie rund 30-mal geprobt. Und die Generalprobe am Dienstagabend vor ausgewähltem Publikum sah vielversprechend aus. Da kann man die Ankündigung des Theatersprechers ernst nehmen: „Mädels haltet eure Locken fest, jetzt weht eine steife Brise!“ Denn das Stück spielt auf einem Leuchtturm an der Ostsee, auf dem Turmwärter Jan (Fabian Oelze) seinen Dienst tut – aber eigentlich lieber in Ruhe seinen Grog genießen will.

Zwei Schauspieler sitzen auch links und rechts neben der Bühne

Kontakt zur Außenwelt hat er nur telefonisch zu seiner nervenden, 78-jährige Mutter (Tina Walter) und zu seinem Arbeitskollegen Hein (Thomas Fuchs) – die baut Regisseurin Tina Walter geschickt mit Beleuchtung links und rechts neben der Bühne als entfernte Gesprächspartner mit ein.

Eines Tages wird allerdings Touristin Ina (Sandra Berking) angespült, die Jan aus den Fluten rettet. Weil ein Sturmtief heranfegt, hängen die beiden Streithähne für mehrere Tage auf der Leuchtturminsel fest. Doch da bahnt sich eine Wendung an ...

