Gifhorns Nachwuchs macht auf Ausbildungsmesse Jobs klar

Gut vorbereitete Schulabsolventen treffen in der Stadthalle auf aufgeschlossene Arbeitgeber. Lehrlinge zeigen, was in ihren Berufen wirklich zählt.

Ausbilder Stephan Wagner (rechts) vom Snack-Hersteller Lorenz stellt Sarah Klosevic, Thony Eckerleben und Amina Steinlage während der Ausbildungsmesse die Lehrberufe am Standort Hankensbüttel vor.

Gifhorn. Joshua Savin (17) will Elektriker beim Sitzhersteller Sitech werden. Sami Neziraj (17) hat sich für Straßenbau beim Tiefbauer Pasemann entschieden. Es gibt sie noch, die produktiven Jobs. Und den Nachwuchs, der zupacken will.

Bei der Jobmesse am Mittwoch in der Gifhorner Stadthalle blieb es nicht beim unverbindlichen Erstkontakt. Erstmals seit 2019 begegneten Berufseinsteiger ihren möglichen Arbeitgebern wieder persönlich und auch jungen Kollegen, die mit zwei, drei Lehrjahren Vorsprung ungeschminkt erzählen, wie es im Job läuft.

Bastian Simon (links) hilft Florian Thalmann am Schweiß-Simulator. So wird auch an der Berufsschule geübt. Foto: Christian Franz

1500 Mädchen und Jungen der Abschlussklassen strömten nach und nach durch die Messegänge mit Ständen 54 regionaler Ausbildungsbetriebe, Behörden, Fachschulen und Unis.

Die Realschüler Sarah Klosevic, Amina Steinlage und Thomy Eckerleben (alle 15) informierten sich beim Kartoffel-Chip-Riesen Lorenz aus Hankensbüttel. Fachkraft für Lebensmitteltechnik oder Lagerlogistik im Team von 350 Kollegen? Klingt gut. Personalchefin Michele Schütte und Ausbilder Stephan Wagner standen Rede und Antwort, wie es bei Lorenz laufen könnte. Abschreckende formelle Bewerbungsverfahren sind längst passé. Es gibt Kennenlerngespräche. Findet man da zueinander, kann man den unvermeidlichen Papierkram immer noch erledigen.

Mit High-Tech locken die Metaller. Bastian Simon von Metallbau Daenicke hilft Florian Thalmann am Schweiß-Simulator. Philipp Menzel, im dritten Lehrjahr bei Metallbau Möhring, gibt Hilfestellung. Er lobt den Technikeinsatz in der Werkstatt, was den Job interessant und anspruchsvoll mache. Er ist zuversichtlich, dass sich der Aufwand bei der Nachwuchsgewinnung lohnt: Ja, die Mehrzahl der Leute husche vorbei: „Aber vier oder fünf haben wirklich Bock.“

So haben sich das die Macher rund um die Allianz für die Region als Veranstalter vorgestellt. Hat der Berufsnachwuchs doch die Auswahl zwischen mehr als 300 Ausbildungsberufen, viele davon in der Region. „Viele, die man gar nicht so auf dem Schirm hat“, wie Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich einräumt.

Weil die Zahl der Bewerber sinkt, während das Ausbildungsangebot zumindest stagniert, finde sich für alle etwas nach Neigung, ist Maximilian Zorn von der Arbeitsagentur überzeugt. Die Dauer-Debatte Ausbildungsberuf oder Akademikerkarriere wurde bei der Jobmesse gar nicht mehr geführt. Längst ist klar, dass beide Berufseinstiege Karrieren ermöglichen – und Spaß an der Arbeit.

