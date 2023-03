Egger Gifhorn investiert, rügt aber Standortnachteile

Was macht der Wirtschaft am Standort Deutschland das Leben schwer? Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bekam die Kritik beim Besuch in seinem Wahlkreis Gifhorn unmissverständlich vorgetragen. Die örtliche Geschäftsführung im Schichtstoffwerk des österreichischen Familien-Konzerns Egger empfing den Politiker freundlich, nahm aber kein Blatt vor den Mund.

Und bei Egger, längst eine der Säulen der Gifhorner Wirtschaft, läuft es noch gut. Hier entstehen für den Weltmarkt aus Papier und Harzen jene Dekore, mit denen Spanplatten beschichtet werden. In der Corona-Pandemie und im Bauboom erlebten die Gifhorner eine Sonderkonjunktur.

Fachkräftemangel – Egger qualifiziert selbst

Zudem investiert der Familienkonzern zur Not auch antizyklisch, selbst wenn die Wirtschaft gerade mal nicht so brummt. Doch das Aber wird vernehmlicher.

Heil selbst nutzte jede Gelegenheit, sein Portfolio arbeitsmarktpolitischer Instrumente vorzustellen, damit Egger seinen Fachkräftebedarf decken kann. Hier half sich die Firma bislang selbst und qualifizierte viele der mittlerweile 450 Facharbeiter selbst. Eigenes Personal integrierte branchenfremde Quereinsteiger ins Team.

Egger baut derweil im Weilandmoor kräftig weiter. Laut Technik-Geschäftsführer Matthias Veile steckte das Unternehmen 2021 und 2022 zusammen rund 46 Millionen Euro in den Standort. Die 70.000 Quadratmeter große Gewerbefläche mit einem guten Drittel Hallenbebauung ist nun aber randvoll. Vier Imprägnieranlagen laufen rund um die Uhr. Der Anlagenpark wird aktuell noch mal ergänzt und erneuert, beispielsweise um eine Lackierstraße für matte und glänzende Oberflächen.

Investitionen – Genehmigungsverfahren bremsen

Egger liefert von Gifhorn aus in 80 Länder bis nach Asien und Südamerika. Ein neues Spanplattenwerk in den USA biete für Gifhorner Oberflächen „Riesen-Wachstumschancen“, so Veile. Der Clou: „Wir sind hier deutlich produktiver.“ So habe Egger in Gifhorn trotz des 15-prozentigen Marktrückgangs in Europa Kurzarbeit bislang vermeiden können.

Veile lässt sich davon nicht bremsen: Das zwischenzeitlich vom Roten Kreuz erworbene Schulungszentrum auf der anderen Straßenseite des Weilandmoors komme gerade recht, betonte Veile: „Wir stoßen an allen Enden an Grenzen.“ Sobald das DRK Kreuz an die Braunschweiger Straße umgezogen sei, könne Egger über modernste Anlagen für nochmals verbesserte Oberflächeneigenschaften nachdenken.

Kritisch äußerte sich der Technik-Chef dennoch zur Dauer von Genehmigungsverfahren: „Wenn es mal nur eine Baugenehmigung wäre.“ Man habe schon bereits abgeschlossene Antragsverfahren neu aufrollen müssen, weil Fristen durch langwierige Teilgenehmigungen abgelaufen seien.

Energie – Gas ist unverzichtbar, aber immer teurer

Ein weiteres „Riesenthema“ für Egger ist Energie. Das Werk nutzt Erdgas, verfügt über einen eigenen 10-Megawatt-Anschluss. Zu Beginn der Gaskrise orderte Egger sicherheitshalber einen Erdölkessel für die Notversorgung. Veile: „Den brauchen wir hoffentlich nie.“ Eine erste Photovoltaikanlage ist installiert, weitere folgen, und dennoch: „An Gas kommen wir mittelfristig nicht vorbei.“

Auch Biogas erscheine aus Kapazitätsgründen kaum machbar, entgegnete Veile auf einen Vorschlag des Landtagsabgeordneten Philipp Raulfs, der Minister Heil begleitete.

Egger habe die Gaspreise langfristig an der Börse abgesichert: „Aber auch uns holen die höheren Preise jetzt ein.“ Das sei ein massiver Wettbewerbsnachteil im internationalen Umfeld, mahnte Veile: „Schichtstoffe kann ich auch in Indien herstellen.“

