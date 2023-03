Verfolgungsfahrt durch Gifhorn: Motorroller touchiert Polizeiauto

In Gifhorn hat es am Montagnachmittag eine Verfolgungsfahrt gegeben. Die Polizei wollte gegen 14.45 Uhr einen 34-Jährigen Fahrer eines Motorrollers an der Braunschweiger Straße Ecke Limbergstraße kontrollieren. Der Mann flüchtete jedoch. Die Beamten verfolgten den Roller durch diverse Straßen der Gifhorner Innenstadt. Bei der Flucht touchierte der Verfolgte einen Lkw-Anhänger und später einen der eingesetzten Streifenwagen, was den 34-Jährige jedoch nicht von seiner Flucht abhielt.

Im Bereich des Carl-Goerdeler-Rings beschädigte der Flüchtende einen weiteren Streifenwagen, dann stoppten die Beamten ihn aber. Mehrere Strafverfahren leiteten die Beamten ein. Die Polizei Gifhorn sucht im Nachgang der Verfolgungsfahrt Verkehrsteilnehmer, die auf der Braunschweiger Straße auf Höhe McDonalds und auf der Kreuzung Braunschweiger Straße Ecke Wolfsburger Straße durch die Fahrweise des Flüchtenden gefährdet oder geschädigt wurden. Betroffene, die sich angesprochen fühlen, melden sich bei der Polizei Gifhorn. Des Weiteren sucht die Polizei Zeugen der Beleidigungen der Beamten im Carl-Goerdeler-Ring. Hinweise unter (05371) 9800 bei der Polizei.

