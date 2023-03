Gifhorn. Am Mittwoch hat in Hankensbüttel ein Autofahrer beim Ausparken ein anderes Auto beschädigt. Die Polizei sucht den Besitzer des beschädigten Autos.

Beim Ausparken entstand ein erheblicher Schaden an dem Auto (Symbolbild).

Polizei Gifhorn Unfall beim Ausparken in Gifhorn – Autobesitzer gesucht

Am Mittwoch dieser Woche kam es zu einem Unfall auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße in Hankensbüttel. Der Verursacher war beim Ausparken mit einem hinter ihm stehenden Fahrzeug zusammengestoßen.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr. Die Polizei Hankensbüttel sucht nun den Besitzer des beschädigten Autos. Bei dem beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05832) 979340 entgegengenommen.

red

