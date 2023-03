Gifhorn. Die liebevolle Katze ist momentan in einer Pflegestelle untergebracht. In ihrem neuen Zuhause freut sie sich über Freigang und viel Zuneigung.

Tier der Woche Katzendame Kathi sucht ein neues Zuhause in Gifhorn

Das Tier der Woche heißt Kathi und ist in einer Pflegestelle untergebracht. Kathi wurde 2020 im Rahmen einer Kastrationsaktion eingefangen, kastriert und gechipt und wieder an ihrem Fangort freigelassen. Dortige Bewohner haben sich gut um sie gekümmert und nach und nach ist sie immer zutraulicher geworden. Nun sind die Bewohner weggezogen und Kathi kann nicht mehr versorgt werden. Aktuell ist die Katzendame in einer Pflegestelle untergekommen.

Kathi freut sich sehr, wenn sie auf Menschen trifft und kommt verschmust auf sie zu. Sie lässt sich gerne kraulen, es kommt aber auch vor, dass sie ihr Mut verlässt und in ihr Versteck rennt. Sie lässt sich aber wieder hervorlocken. Das gleiche gilt für Leckerchen: Kathi ist neugierig und kommt schnell angeflitzt. Doch dann dreht sie sich wieder um, um sich zu verstecken. In allem was sie macht, scheint sie etwas unbeholfen zu sein, da sie es scheinbar nie richtig gelernt hat. Dennoch sucht sie Zuneigung. Geht die Katzendame beispielsweise auf die Katzentoilette, versteht sie nicht, ihre Hinterlassenschaften ordentlich zuzuscharren.

Trotz ihrer Flausen – oder gerade deshalb – ist sie eine liebenswerte, aufgeschlossene, neugierige Katze, die liebe und geduldige Menschen sucht, die ihr ein tolles Zuhause bieten – bestenfalls mit Freigang. Sie benötigt sicherlich Zeit zum Ankommen. Wer Kathi kennenlernen möchten, meldet sich direkt bei der Pflegestelle bei Astrid Prieß unter der Rufnummer (0171) 2777003.

