Hagen. Unbekannte sind in ein Haus in Hagen im Kreis Gifhorn eingebrochen. Sie durchsuchten das Haus und machten auch vor dem Nachbargrundstück nicht halt.

Blaulicht Gifhorn Einbruch in Wohnhaus in Hagen – Polizei sucht Zeugen

In Hagen bei Wittingen im Landkreis Gifhorn ist es am gestrigen Donnerstag es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Das teilt die Polizei am Freitag mit. Demnach hebelten die Täter zwischen 13.30 Uhr und 22.15 Uhr die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zum Inneren des Hauses.

Werkstatt und Gartenlaube in Gifhorn aufgebrochen

Im Haus durchsuchten sie alle Räume. Auch einen Nebenraum eines Carports auf dem Grundstück, den die Eigentümer als Werkstatt nutzen, brachen die Täter auf. Die Ermittler stellen schließlich fest, dass die Unbekannten sich außerdem Zutritt in die Gartenhütte auf dem Nachbargrundstück verschafft hatten.

Die Ermittlungen führt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn. Gesucht werden Zeugen und Hinweisgeber zu der Tat oder verdächtigen Personen und Fahrzeugen. Hinweise nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer (05371) 9800 entgegen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de