Weyhausen. Der Sporthallenboden muss nicht komplett demontiert und ersetzt werden. Die Turnhalle kann voraussichtlich am 1. Mai wieder eröffnet werden.

Dauerbaustelle Wasserschaden an der Sporthalle in Weyhausen ist bald behoben

Im Falle des erneuten Wasserschadens in der Schulsporthalle Weyhausen, den Mitte Februar ein unglückseliger Handwerker durch das Nicht-Verpressen einer Leitungsmuffe verursacht hatte, scheint sich jetzt eine glückliche Wendung abzuzeichnen: Der nagelneue Sporthallenboden für rund 500.000 Euro muss nicht wieder komplett demontiert und ersetzt werden. „Gestern war ein öffentlich-rechtlicher Bausachverständiger gemeinsam mit einer Sachverständigen, die für Schadstoffe in Gebäuden zuständig ist, vor Ort“, berichtet Bauamtsleiter Arthur Matis. Ihr Besuch stimmt ihn froh. Bei dem Ortstermin seien sogenannte Bauteilöffnungen des Fußbodens vorgenommen worden - Löcher mit 50 Millimeter Durchmesser wurden gebohrt - und der Estrich und der Hallenboden sowie der gesamte Fußbodenaufbau seien auf ihren Feuchtigkeitsgehalt hin untersucht worden. „Es wurden die Bodenplatte, die Wärmedämmung unter dem Zementestrich, sowie die Holz-Unterkonstruktion in der Halle im Bereich des Schwingbodens überprüft“, sagt Matis. Die Sachverständige für Schadstoffe habe die Bauteilöffnungen zusätzlich im Hinblick auf Pilz- oder Schimmelpilzbefall untersucht, die Laborergebnisse blieben nun noch abzuwarten.

Im Bereich des Schwingbodens seien insgesamt zehn Bauteilöffnungen untersucht worden, erklärt der Bauamtsleiter, im Bereich von Umkleidekabine und Flure habe man ebenfalls einige Bauteilöffnungen mit Kernbohrungen durchgeführt. Daher lässt sich nun das sagen, was Arthur Matis aufatmen lässt: „Im Bereich der Sporthalle hat sich zum Glück kein Wasser unter dem Schwingboden angesammelt. Das heißt, wir müssen den Hallenboden nicht demontieren.“ Das ausführende Unternehmen des Sportbodenbaus werde die Bauteilöffnungen in der Sporthalle Ende März wieder ausbessern und instand setzen, sodass man es im Nachgang nicht mehr sehen werde, verspricht Matis.

In drei Wochen werden die Laborergebnisse erwartet

Die Wand im Geräteraum habe Feuchtigkeit gezogen. Der Generalunternehmer werde diesen mit Folienschotts abtrennen und mit Trocknungsgeräten dagegen vorgehen. „Die Bauteilöffnungen im Flur- und Umkleidebereich sehen nach ersten Erkenntnisse ebenfalls gut aus“, sagt Matis erleichtert, „es wurde keine auffällige Feuchtigkeit entdeckt.“ Vorbehaltlich der Laborergebnisse und der Endauswertung, welche man in drei Wochen erwarte, gehe er deshalb davon aus, dass alles in Ordnung sein werde. „Dann kann es im Flurbereich ebenfalls weiter gehen mit den Bodenbelagsarbeiten und wir können die Bauteilöffnungen wieder schließen.“ Die Fliesenleger seien gerade dabei, die restlichen Arbeiten im Sanitärbereich auszuführen.

Kommende Woche werde die Malerfirma ihre unterbrochenen Rest-Arbeiten fortführen und der Klempner beginne nächste Woche mit der Endmontage der Waschtische, der WCs und der Armaturen im Dusch- und Schiedsrichterraum. „Nach Rücksprache mit dem Generalunternehmer und den Gewerken - Fliesenleger, Maler, Klempner und Sportbodenbauer - gehen wir davon aus, dass wir die Sporthalle am 1. Mai nun endlich wiedereröffnen können.“ Der Verursacher, ein Klempner, übernimmt sämtliche Kosten für den Bausachverständigen, für die Sachverständige für Schadstoffe und für den Sportbodenbauer. Die Samtgemeinde Boldecker Land trägt somit für den erneuten Wasserschaden keine zusätzliche finanzielle Last. „Nur Nerven hat’s uns gekostet“, meint Arthur Matis ausgenzwinkernd.

