Kreischorverband Gifhorn ist um zehn Chöre ärmer

Der Kreischorverband Gifhorn (KCV) kam zu seinem Kreischorverbandstag im Sängerheim Gifhorn zusammen und ließ das Jahr 2022 Revue passieren. Hierzu konnte der Kreisverbandsvorsitzende Horst Hinze neben den zahlreichen Delegierten aus den 42 Mitgliedschören auch den stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Gifhorn, Gunter Wachholz, willkommen heißen.

Hinze berichtete anschließend über das abgelaufene Jahr 2022, das noch von der Corona-Pandemie geprägt wurde und der aktive Singebetrieb zum Teil erst zur Mitte des Jahres wieder aufgenommen wurde. Zudem teilte Hinze mit, dass der KCV Gifhorn um einige Chöre ärmer geworden sei, indem sich fünf Chöre wegen Aufgabe abgemeldet haben und weitere fünf Chöre in den Wolfsburger Chorverband gewechselt sind. Damit gehören dem KCV Gifhorn noch 42 Chöre mit 1162 Sängerinnen und Sänger an. Zum anderen habe sich auch der Kreisvorstand erheblich verkleinert, da eine stellvertretende Vorsitzende krankheitsbedingt ausschied, der IT-Beauftragte sowie auch der Kita-Beauftragte und die Beauftragte für die Jugend zurückgetreten sind oder zur Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung standen.

Das Kreischorfest wird am 17. Juni in Wittingen stattfinden

Dennoch wurde in 2022 ein außerordentlicher Kreischorverbandstag, zwei musikalische Stimmbildungsworkshops, ein Intelli-Workshop zur digitalen Mitgliedererfassung , eine neue Homepage, der Zugang zu Instagram und Facebook eingerichtet sowie ein Beratungssingen des Chorverbandes Niedersachsen-Bremen (CVNB) mit fünf Chören und großem Erfolg in der IGS Sassenburg durchgeführt, berichtete Hinze. Darüber hinaus wurde das Kreischorfest, das am 17. Juni in Wittingen stattfinden wird, vorbereitet.

Grundsätzlich einig waren sich die Delegierten darüber, dass die bisherigen Sängergruppen aufgelöst werden, da sie zusätzliches Personal in den Gruppenvorständen binden, was in der heutigen Zeit keinen Sinn mehr mache. Eine Vorentscheidung wurde bereits während des außerordentlichen Kreischorverbandstages im November 2022 getroffen, sodass die Abstimmung hierzu auch einstimmig erfolgte. Ebenfalls einstimmig wurde die damit neu gefasste Satzung beschlossen. Den nächsten Kreischorverbandstag wird 2024 der Heidechor Gifhorn-Neubokel ausrichten, so der Beschluss.

