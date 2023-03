Gifhorn macht mit dem Sparen ernst

Gifhorn. Die Verwaltung will einen Aufpasser des Landes auf jeden Fall vermeiden. Diese Ausgaben kommen auf den Prüfstand.

Was 2024 auf Gifhorn zukommt, ist im Finanzplan schon in groben Zügen ablesbar: Es wird ein Hammer. Über 15 Millionen Euro neue Schulden für Investitionen. Dazu eine Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben von mehr als acht Millionen Euro. Erste Stadträtin Kerstin Meyer ließ am Mittwoch im Finanzausschuss keine Zweifel: Ab sofort macht die Stadt mit dem Sparen ernst. Das Rathaus stellt ab sofort alles auf den Prüfstand. Schon bis Jahresmitte soll ein Konzept stehen.

Meyer sprach von einer „Optimierung“ des Etats mit einem Umfang von rund 100 Millionen Euro. „Jede Kostenstelle wird einer Aufgabenkritik unterzogen, einer Ausgaben- und einer Einnahmenkritik.“ Zudem müsse jeder Fachbereich alle freiwilligen Leistungen benennen und beziffern.

Das Ziel ist eindeutig: „Wir wollen auf keinen Fall eine Haushaltskonsolidierung“, betonte Meyer. Denn die ist mit einem Verlust an Eigenständigkeit verbunden. Schlimmstenfalls übernimmt ein Beauftragter des Landes die Aufsicht. Der ginge zuerst an jene freiwilligen Leistungen, mit der die Kommune eigene Schwerpunkte setzt.

Betreuungskosten ungedeckt, Kreisumlage ungebremst

Die Stadt will zudem exakt dokumentieren, wie groß das Minus aus der gesetzlich vorgeschriebenen Kinderbetreuung ist, nachdem die Stadt für genügend Plätze in Kindergärten und Krippen gesorgt hat. Hier sieht Meyer das Land in der Pflicht, die einst abgeschafften Elternbeiträge vollständig auszugleichen.

Auch dem Landkreis gegenüber will die Stadt Klartext reden. Der dort eingeplante Anstieg der Kreisumlage um zehn Millionen Euro binnen drei Jahren überfordere die Stadt. Gifhorn müsste davon allein 2,5 Millionen Euro schultern: „Das ist nicht leistbar. Wo sollen wir noch sparen?“, gibt sich die Erste Stadträtin kämpferisch.

In der Stadt selbst jedenfalls komme „alles auf den Prüfstand“. Zu Jahresbeginn hatte die Verwaltung bereits angedeutet, dass auch höhere Gemeindesteuern nicht mehr tabu seien.

CDU-Fraktionsvize Frank Bühren pflichtete Meyer bei: „Der Weg ist richtig. Wir müssen den Gürtel enger schnallen.“

