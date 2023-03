Gifhorner Bertrandt-Entwickler klagen sattes Gehaltsplus ein

Tappenbeck. Zwei von 50 Betroffenen obsiegen mit der IG Metall im Rücken vor das Arbeitsgericht. Darum will der Konzern in die Berufung gehen.

Am Bertrandt-Standort Tappenbeck im Kreis Gifhorn ist ein Streit um die Gehaltserhöhung für 50 Fachkräfte entbrannt. (Symbolfoto)

Der Entwicklungsdienstleister Bertrandt AG streitet sich am Standort Tappenbeck (Kreis Gifhorn) mit Beschäftigten um Gehaltserhöhungen.

laut IG Metall nahm das Unternehmen 50 Mitarbeiter von der Gehaltserhöhung um vier Prozent im Juli 2022 aus. Sie hatten im ersten Halbjahr bereits eine „außerordentliche leistungsbezogene Lohnerhöhung erhalten“, das ist unstrittig.

Doch darf der Arbeitgeber sie deswegen von der allgemeinen Entgelterhöhung ausschließen oder sie nur anteilig berücksichtigen? Aus Sicht der Gewerkschaft ist die Rechtslage eindeutig: „Mit der Nichtberücksichtigung der Kollegen verstößt Bertrandt gegen den mehrfach höchstrichterlich bestätigten Gleichbehandlungsgrundsatz“; heißt es in einer Pressemitteilung der IG Metall Wolfsburg. Das vorab gewährte Gehaltsplus sei damit „eine Geste des guten Willens, die nach hinten losging“.

Zweimal mehr Gehalt binnen kurz hintereinander?

Weil eine Einigung zwischen den 50 Betroffenen und dem Unternehmen nicht gelang, brachten zwei Beschäftigte den Fall vor das Arbeitsgericht Braunschweig.

Mit Erfolg, berichtet die Gewerkschaft: „Die Braunschweiger Arbeitsrichter ließen in ihrer Urteilsbegründung keinen Zweifel und folgten der Argumentation der IG Metall beinahe uneingeschränkt.“

Damit ist der Fall aber nicht ausgestanden. Eine Bertrandt-Sprecherin teilte auf Anfrage mit: „Im Rahmen der pauschalen Gehaltsrunde im Juli 2022 wurden einige Mitarbeitende nicht berücksichtigt, da diese zuvor bereits außerordentliche Erhöhungen von mehr als vier Prozent erhalten haben. Nach der Klage beim Arbeitsgericht Braunschweig haben wir nach externer Prüfung und Beratung der Urteilsbegründung entschieden, das Urteil erneut richterlich prüfen zu lassen und in Berufung zu gehen.“

Betriebsrat: Regiert die Bertrandt-Zentrale in Tappenbeck rein?

Das wiederum fuchst die IG Metall: „Wir verstehen Bertrandt in der Bewertung des Urteils in keiner Weise. Das Urteil war ein klarer Wink mit dem Zaunpfahl, dass sich eine Berufung nicht lohnt. Generell bedauern wir, dass es überhaupt zu dieser Entwicklung kommen musste. Wir haben vorher mit der Geschäftsführung an einer für alle Kolleginnen und Kollegen zufriedenstellenden sozialpartnerschaftlichen Lösung gearbeitet und hatten dabei zunächst auch ein gutes Gefühl“, sagt der für Bertrandt zuständige Betriebsbetreuer Sebastian Schien.

Bertrandts Betriebsratsvorsitzender Tobias Hoppe teilt diese Einschätzung. „Dieser Streit geht aus meiner Sicht auf die Kappe der Holding. Wir waren auf einem guten Weg, mit der Geschäftsführung in Tappenbeck eine partnerschaftliche Lösung zu finden. Mein Gefühl sagt mir, dass hier die Zentrale in Ehningen das letzte Wort hatte.“

IG-Metall: Die fairste Lösung ist ein Tarifvertrag

Als Reaktion auf das Braunschweiger Urteil prüften nun 48 weitere Bertrandt-Beschäftigte für sich den Rechtsweg, um auch noch an die vier Prozent Gehaltsplus vom Juli 2022 zu kommen.

Für Johannes Katzan von der IG Metall Bezirksleitung geht es in dem Entgelt-Streit auch ums Grundsätzliche: „Mit einem Tarifvertrag hätte sich der Unmut vermeiden lassen.“ Den fordert die IG Metall seit lange, für alle Entwicklungsdienstleister. Katzan: „Um die Fachkräfte für die Transformation der Mobilitätsindustrie zu sichern, sind gute und vergleichbare Arbeitsbedingungen in der Branche unerlässlich. Jeder Entwicklungsdienstleister ist gut beraten, mit der IG Metall einen Tarifvertrag abzuschließen.“

