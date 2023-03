BBS II Gifhorn erprobt das Sportmodul ,,Schneesportspaß’’

Schon lange erprobt das Sportteam der BBS II neue Modelle für den Sportunterricht, um flexibel auf die sich verändernden Rahmenbedingungen reagieren zu können. Neben der Modularisierung geht es auch darum, neue Inhalte zu installieren und den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung zu stellen, um so die schwankenden personellen und räumlichen Ressourcen besser nutzen zu können. Hinzu kommt, dass viele sportliche Aktivitäten aufgrund der Coronalage in den letzten Jahren stark eingeschränkt wurden. Das teilt die BBS II in einer Pressemitteilung mit.

Welche Möglichkeiten das Sporttreiben auch außerhalb der Sporthalle bietet und welche Freude es bereiten kann, konnten die Auszubildenden der Augenoptiker an den BBS II Gifhorn in Hankensbüttel erfahren. Für sie ging es, gemeinsam mit ihren Sportlehrkräften, auf eine sechstägige Schneesportfahrt in das Wildkogelgebiet in Österreich. In Kooperation mit den Studienseminaren Braunschweig, Göttingen und Hannover machten die Schüler und Schülerinnen sowie die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst erste Erfahrungen auf Snowboard und Skiern. Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene kamen aufgrund des vielfältigen Angebots hierbei auf ihre Kosten. Die Motivation und gute Laune innerhalb der Lerngruppen wurde zusätzlich durch Neuschnee und viel Sonnenschein über die gesamte Woche begünstigt. „Ich bin hier als Skianfängerin angekommen und bin am Ende der Woche die Talabfahrt gefahren!“, berichtete eine Schülerin voller Stolz.

Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene kamen aufgrund des vielfältigen Angebots hierbei auf ihre Kosten. Foto: BBS II Gifhorn

Die Palette an Sportangeboten soll durch das Wintersportmodul erweitert werden

Frederieke Plate und Andreas Hillrichs, Sportlehrkräfte an den BBS II, die die Organisation und die Leitung der Fahrt übernommen hatten, waren sich einig: „Es ist einfach toll, die lachenden Gesichter der Schülerinnen und Schüler nach einem ganzen Tag auf der Piste zu sehen. Jeder hatte seinen eigenen Erfolg.“ Schulleiter Carsten Melchert, der das neue Angebot und die Zusammenarbeit mit den Studienseminaren sehr unterstützt, betont die Wichtigkeit, die Palette an Sportangeboten mit dem Wintersportmodul zu erweitern. Neben dem Erlernen von technischen Fähigkeiten kam der Spaß natürlich nicht zu kurz. Zusätzliche Events, wie eine Rallye durch das Skigebiet und die Teilnahme an einem örtlichen Rodelevent, rundeten eine gelungene Schneesportwoche in den Alpen ab.

Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler waren durchweg begeistert und meldeten das der Schule zurück. Mit vielen neuen positiven Eindrücken, neuen sportlichen Fähigkeiten und leicht gebräunten Gesichtern ging es nach der Woche für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrkräfte zurück in den Schulalltag. Wie die BBS II mitteilt, arbeitet die Schule nun daran, dieses Angebot zu verstetigen und für mehr Schülerinnen und Schüler zur Verfügung zu stellen.

red

