Internationaler Frauentag wird in der Stadthalle Gifhorn gefeiert

Die Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Gifhorn laden am 8. März zum Internationalen Frauentag in die Stadthalle Gifhorn ein. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr mit einem Sektempfang.

,,Einst war der 8. März Kampftag für die Rechte von Frauen, heute werden an diesem Tag wichtige Errungenschaften gefeiert und gleichzeitig auf weiterhin bestehende Ungleichheiten aufmerksam gemacht. Gifhorn ist dabei. Die Veranstaltung in der Stadthalle Gifhorn steht im Zeichen von Veränderung und Erneuerung, denn die Welt wandelt sich. Immer öfter, immer schneller. Und wir sollen mithalten’’, erklärt Verena Maibaum, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Gifhorn.

Der Eintritt kostet fünf Euro

Zum Einstieg hält Silke Schirmer (Trainerin, Coach und Comedian) einen Vortrag zu dem Thema „Zwischen Wandel und Wahnsinn – Warum wir uns so ungern verändern.“ Im Anschluss gibt es Akustik-Pop mit ausdrucksstarker Stimme und Gitarre von und mit Musikerin und DJane Miss Muso alias Sandra Barrentscheen. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Karten sind an der Touristinformation der Südheide Gifhorn, beim Kulturverein Gifhorn und dem FBZ Grille in Gifhorn erhältlich. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei der Gleichstellungsstelle des Landkreises Gifhorn unter (05371)82386 oder -388 oder per Mail an gleichstellungsbeauftragte@gifhorn.de.

