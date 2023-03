Riesiges rundes Wohnsilo direkt an Gifhorns Ise-Ufer?

Ein Investor plant auf einem der kompliziertesten Gifhorner Grundstücke, das ihm bislang nur teilweise gehört, elf Hochpreis-Eigentumswohnungen in einem mindestens sechs Etagen hohen Rundbau. Platziert gegenüber des ehemaligen Getreidesilos der alten Cardenap-Mühle, wird das Projekt ein Wohn-Silo der besonderen Art.

Tiefgarage am Fluss – wie soll das gehen?

So schwierig ist das Millionen-Vorhaben, dass die Stadtverwaltung noch vor dem Stadtplanungsausschuss den gesamten Rat zu einer geheimen Vorab-Information zusammenrief.

Von dort sickerte durch: Der Investor, offenkundig in Gifhorn bislang nicht vertreten, hat das alte Einfamilienhaus an der Einmündung der Straße Schlossgarten in die Konrad-Adenauer-Straße gekauft. Das will er abreißen und auf Stelzen ein kreisrundes Mehrfamilienhaus mit elf Wohnungen errichten. Direkt neben der Ise mit einer Tiefgarage, die nur über einen Fahrzeug-Aufzug zugänglich wäre. Für eine Rampe wäre auf der Parzelle gar kein Platz.

Ohnehin müsste die Stadt dem Investor erst noch das unbebaute Nachbargrundstück überlassen – verkaufen oder zur Nutzung verpachten. Dort allerdings finden sich außer geschützten Großbäumen eine Feuerwehrzufahrt zur Ise für die Löschwasserentnahme sowie Hauptleitungen für Strom und Kanalisation – alles unantastbar.

20 Prozent sozialer Wohnungsbau – Ausnahme möglich?

Heikel ist ferner: Während die Debatte in Gifhorn seit Jahren um bezahlbaren Wohnraum kreist und der Rat zuletzt eisern an seinem Grundsatzbeschluss festhielt, bei neuen Bauvorhaben jede fünfte Einheit als Sozialwohnung mit niedrigen Mieten einzufordern, ist am Schlossgarten bislang nicht die Rede davon.

Doch schon bautechnisch und umweltrechtlich wird die Baustelle kompliziert genug. Das Areal liegt im Überschwemmungs-Risikogebiet und grenzt an ein Landschaftsschutzgebiet. Es geht also nicht ohne Ersatz-Retentionsflächen, wo sich das Ise-Hochwasser gefahrlos und umweltgerecht ausbreiten kann.

Die Stadtplaner führen daher für die Bebauungsplanung Sonderprüfungen an für Grundwasser-, Hochwasser- und Bodenschutz an sowie weitere für Natur- und Artenschutz. Dazu kommt noch die Lärmsituation für künftige Bewohner an den verkehrsreichen Innerortsachsen Lüneburger Straße und Konrad-Adenauer-Straße.

Das muss der Rat der Stadt jetzt entscheiden

Der Rat steht angesichts dieser anspruchsvollen Ausgangslage vor der Frage, ob er einen Bebauungsplan überhaupt aufstellen soll. Dazu verpflichtet ist er nicht. Wo und in welchem Umfang Baugebiete entstehen, diese Entscheidung obliegt der Stadt. Klar ist schon jetzt: Alle Kosten für Planer und Gutachter müsste der Investor tragen. Die Instrumente dafür heißen „vorhabenbezogener Bebauungsplan“ und „Durchführungsvertrag“ zwischen Stadt und Investor.

Kommentar: Gegen Gifhorns Entwicklungskonzept

In Matthias Nerlichs Bürgermeisterbüro hängt als Dauerleihgabe der Kunststiftung Kunze eine großformatige Arbeit des Fotografen Boris Becker. Das Schwarz-Weiß-Bild zeigt die Getreidesilos der Cardenap-Mühle von der Ise aus. Das Kunstwerk ist längst ein Zeitdokument. Die Silos sind abgerissen.

Richtig verstanden, sollte das Foto eine Mahnung sein für gute Stadtplanung. Die Silos waren authentisch, gewachsen, funktional. Jetzt gleich nebenan ein Wohnsilo als Renditeobjekt zu errichten, hat wenig davon. Es stört nur den Blick auf die Altstadt-Silhouette mit Schloss und Nicolai-Kirchturm.

Mit großen Erwartungen und hohen Kosten hat die Stadt neben vier (!) Bau-Fachbereichen im Rathaus den Posten des Stadtbaurats geschaffen. Die Hoffnung war, dass sich jemand um die großen Linien in Gifhorns Entwicklung kümmert.

Am Schlossgarten wäre die Gelegenheit. Denn ein sechsgeschossiger Rundbau gehört nicht an die Ise. Technisch lässt sich längst jedes Grundstück bebauen. Aber warum muss es ausgerechnet eine ökologisch sensible Hochwasser-Parzelle sein? Gifhorns Entwicklungskonzept rügt ohnehin, wie sehr die Stadt ihre Wasserläufe vernachlässigt. Zudem fordert es bezahlbaren Wohnraum. Ermöglichte der Stadtrat ohne Not eine Uferbebauung zu Höchstpreisen, wäre das Gegenteil erreicht.

