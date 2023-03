Gifhornerin Sandra Friedrichs wird im Finale Vize-Miss-Germany

Was für ein Finale – die Gifhornerin Sandra Friedrichs ist seit dem Wochenende Vize-Miss-Germany. „Es war einfach sensationell“, fasst sie am Montag ihrer Eindrücke zusammen. „Ich bin noch immer super geflasht“, erzählt sie über das Finale im Europapark Rust, das live auf dem Internetportal Twitch übertragen wurde.

Gamerin machte Abi am Gifhorner Humboldt-Gymnasium

Gewonnen hat das Finale die Magdeburgerin Kira Geiss für ihr Engagement in der Jugendarbeit. Seit 2019 hat die Miss-Wahl nichts mehr mit Bikini tragenden Frauen auf dem Laufsteg zu tun. Im Vordergrund steht die Botschaft, die Mission, die Persönlichkeit. Auch gibt es kein Krönchen mehr, sondern einen „Female Leader Award“. 15.000 Frauen hatten sich für die Miss-Germany-Wahl beworben. Zehn Frauen schafften es ins Finale, darunter die 32 Jahre alte Sandra Friedrichs, die in Gifhorn aufgewachsen und zur Schule gegangen ist. Ihr Abi hat sie am Humboldt-Gymnasium gemacht. Und so alle zwei bis drei Monate kommt die jetzt in Hamburg lebende Gamerin nach Gifhorn, um ihre Eltern und ihre Schwester, die in Meinersen wohnt, zu besuchen.

Sandra Friedrichs (rechts) lässt sich im Vorfeld der Wahl zur Miss Germany von einer Stylistin frisieren. Foto: Philipp von Ditfurth / dpa

Sie gehörten beim Finale auch zu den Sandra-Fans, die Plakate mit dem Namen und roten Herzen hochhielten und sogar eine Tröte mitgebracht hatten. Auch Freunde waren dabei, um sie anzufeuern. Friedrichs trug beim Finale ein schwarzes, ärmelloses, langes Kleid, das eigens für sie entworfen wurde, dazu lange schwarze Handschuhe und schwarze Boots. „Ich wollte mir treu bleiben“, sagt sie. High-Heels sind nicht ihr Ding, „da kann ich nicht drin laufen“.

Treu blieb die Gamerin auch bei ihrer Botschaft: Sie rückte Vorzüge, Nachteile und insbesondere den Aspekt mentale Gesundheit bei Videospielen in den Fokus. „Wenn mein Leben ein Videospiel wäre, sehr viele Leute hätten einfach den Controller gegen die Wand geworfen und wären zu einem anderen Game geswitched“, erzählte sie Publikum und Jury, zu der unter anderem Bruce Darnell und Ruth Moschner gehörten.

Friedrichs erzählte offen über ihre traumatischen Erlebnisse wie Mobbing, häusliche Gewalt und Vergewaltigung. „Ich weiß wie es ist, in Games zu versinken, um bloß nicht der Realität ins Auge zu blicken.“ Sie möchte der Gaming-Community eine Plattform bieten, um darüber zu sprechen, damit sich niemand mit diesen Themen alleine fühle. Das macht sie unter anderem als anormaldisaster. Ihr Alias-Name, mit dem sie in der digitalen Welt und den sozialen Netzwerken unterwegs ist – von Instagram über Twitter, eigenem Youtube-Kanal, Tiktok bis hin zu Twitch – stammt noch aus Gifhorner Zeiten: anormaldisaster. Wichtig ist ihr auch, „einerseits meine Passion für Sims zu teilen und neue Wege aufzuzeigen, wie ihr Sims spielen könnt“, heißt es in ihrem Porträt der Miss Germany Studios.

Eigener Streaming-Kanal auf dem Internetportal Twitch

Am Montagnachmittag bedankt sie sich in ihrem Stream auf Twitch bei ihren Fans für die Unterstützung. Zum Einkaufen sei sie noch nicht gekommen, gerade laufe die Waschmaschine. Es sei der Wahnsinn gewesen. „Es ist wirklich überwältigend“, sagt sie. Es sei ein so sensationelles Gefühl, wenn so viele Menschen hinter einem stünden. „Ohne euch wäre ich niemals so weit gekommen und hätte das nie geschafft. Ihr habt mich inspiriert, vielen, vielen Dank“, freut sie sich.

