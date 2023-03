Polizei Gifhorn: Drei Unfall-Flüchtige gesucht

Bereits am Dienstagmorgen der vergangenen Woche kam es im Begegnungsverkehr der Auffahrt „Heidland“, Bundesstraße 4 in Richtung Süden zu einem Unfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte mit seinem Auto einen entgegenkommenden schwarzen Audi A4. Anschließend fuhr das verursachende Fahrzeug weiter. Am Audi wurde der Seitenspiegel zerstört und der Lack am Kotflügel beschädigt. Der Unfall ereignete sich zwischen 10.30 Uhr und 10.55 Uhr.

Die beiden anderen Unfälle ereigneten sich am vergangenen Samstag, ebenfalls in Gifhorn. Am Nachmittag fuhr ein Fahrradfahrer auf dem Radweg der Braunschweiger Straße, neben sich schob er ein weiteres Fahrrad. Mit diesem stieß er gegen 16.40 Uhr auf Höhe Hausnummer 103 gegen einen auf dem Parkstreifen geparkten Skoda Yeti und entfernte sich im Anschluss vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Mann trug eine dunkle Jacke.

Ebenfalls am Nachmittag, gegen 16.30 Uhr stellte ein 75-Jähriger seinen Skoda Kodiaq auf den Kundenparkplatz des Rewe-Markts am Isenbütteler Weg in Gifhorn ab. Als er gegen 17.05 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen Lackschaden in der Fahrertür feststellen. Auch hier hatte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Zeugen und Hinweisgeber zu den drei Unfällen wenden sich bitte unter (05371) 980-0 an die Polizei Gifhorn.

