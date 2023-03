Beratung und Prävention: Polizei Gifhorn auf dem Markt in Meine

Gifhorn. Am Samstag steht die Polizei Gifhorn auf dem Markt in Meine den Bürgern Rede und Antwort. Auch Fahrräder können registriert werden.

Am kommenden Samstag wird die Polizei auf dem Markt in Meine vertreten sein. Nicht etwa, weil es dort vermehrt zu Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten kommen ist, sondern um allen Bürgerinnen und Bürgern ein breites Präventionsangebot zu unterbreiten und ins Gespräch zu kommen.

So stehen laut der Polizei Gifhorn die Beamten bereit, um alle Fragen rund um Einbruchsschutz, Betrugsdelikte, Verkehrsprävention und viele andere Themen zu beantworten.

Alle Fragen zum Beruf der Polizeibeamten und dem dazugehörigen Studium werden am Infostand ausführlich beantwortet. Daneben werden auch Fahrräder registriert. Dafür bittet die Polizei Gifhorn einen Ausweis, das Fahrrad und den dazugehörigen Eigentumsnachweis mitzubringen. Als abschließendes Serviceangebot an diesem Tag: Auch Karten für das Benefizkonzert des Niedersächsischen Polizeiorchesters am 23. März 2023 in der Stadthalle Gifhorn können am Stand erworben werden.

Die Polizeibeamten befinden sich am kommenden Samstag im Zeitraum von 8 Uhr bis 13 Uhr auf dem Marktplatz in Meine und freuen sich auf jede Frage. red

Weitere Nachrichten aus Gifhorn lesen Sie hier:

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de