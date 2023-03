Der Netto-Markt an der Hamburger Straße in Gamsen und die Leifert-Filiale sind ab Dienstag, 7. März wieder geöffnet.

mit Rabattaktion Netto-Markt an der Hamburger Straße in Gamsen öffnet Dienstag

Die Regale sind wieder gefüllt, Restarbeiten vor der Wiedereröffnung werden erledigt: Der Montagvormittag im Netto-Markt an der Hamburger Straße in Gifhorn-Gamsen stand im Zeichen der letzten Vorbereitungen. Ab Dienstag, 7. März, ist die Filiale wieder geöffnet. Das bestätigte die Netto Marken-Discount-Zentrale in Maxhütte-Haidhof in der Oberpfalz. Verbunden ist die Wiedereröffnung mit einer Rabattaktion: „10 Prozent aus Alles!“, heißt es auf dem Banner über dem Eingang.

Filiale der Gifhorner Bäckerei Leifert im Vorkassenbereich bleibt bestehen

Seit 18. Februar war die Filiale im Einkaufszentrum an der Hamburger Straße geschlossen. Binnen gut zwei Wochen wurde sie dem neuen, moderneren Netto-Konzept angepasst. Dazu gehören unter anderem breitere Gänge und ein neuer Fußboden. Auch der Bereich der Tiefkühlung wurde verlagert. Zudem gebe es eine neue Bake-Off-Station in der Filiale. Die Filiale der Bäckerei Leifert im Vorkassenbereich bleibt weiterhin bestehen, hieß es in einer Pressemitteilung.

Kundinnen und Kunden stehen mehr als 5000 Artikel auf einer Verkaufsfläche von rund 840 Quadratmetern zur Verfügung. Zum Sortiment gehören unter anderem mehr als 300 Bio-Artikel. Zusätzlich tragen rund 340 Netto-Eigenmarkenprodukte das Panda-Logo der Naturschutzorganisation WWF: So sollen Kunden ein laut Unternehmensangaben nachhaltigeres Produkt erkennen, das die vom WWF anerkannten Standards wie EU-Biosiegel, MSC, FSC oder Blauer Engel erfüllt und durch unabhängige Prüforganisationen zertifiziert wurde.

Kunden können für die Tafeln spenden

Noch bis April können Kundinnen und Kunden mit ihren Spenden die Tafeln unterstützen. Mit den Worten „Einfach aufrunden“ können sie ihren Einkaufsbetrag auf den nächsten Zehn-Cent-Betrag aufrunden und somit 1 bis 10 Cent für verschiedene Nachhaltigkeitspartner spenden. Zusätzlich kann der Wert des Pfandbons am Pfandautomaten oder direkt an den Kassen gespendet werden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de