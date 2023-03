Calberlah bekommt zwei der schnellsten Ladesäulen des Kreises

Elektromobilisten auf der Landesstraße 292 können sich freuen: Wenn sie demnächst einen Halt am Rewe-Markt in Calberlah einlegen, können sie ihre Fahrzeuge dort ultraschnell aufladen.

Tatsächlich werden am Kundenparkplatz gerade zwei der schnellsten Ladestationen des ganzen Landkreises aufgebaut, so genannte High-Power-Charger (HPC) des Energieversorgers EnBW aus Baden-Württemberg. Dieser rüstet in Kooperation mit dem Rewe-Konzern nach und nach mehrere Supermärkte mit diesen Ladestationen aus. Stationen mit gleicher Leistung stehen im Landkreis nur noch am Autohof Schwülper an der A2, nur 20 Kilowatt Leistung mehr haben die Anlagen bei Bertrandt in Tappenbeck.

Ladestation hat 300 Kilowatt Leistung

Eine der beiden Ladestationen in Calberlah verfügt über eine Leistung von 150 Kilowatt, die andere sogar über 300 Kilowatt. Beide Stationen haben je zwei Ladepunkte mit CCS-Stecker (Typ-2-Combo) – bei gleichzeitiger Nutzung beider Ladepunkte einer Station wird die Leistung zur Hälfte aufgeteilt.

„Die Ladestationen sollen bald in Betrieb gehen“, sagt Supermarktleiter Juri Judow auf Nachfrage, „möglicherweise schon nächste Woche.“ Am Samstag lagen allerdings noch die neu vom Trafohäuschen gelegten Erdkabel ohne Anschluss im ausgehobenen Graben.

Weitere Schnellladesäulen werden auch an den Edeka-Märkten in Wesendorf und in Radenbeck installiert.

