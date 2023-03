Grundschule Calberlah: Am 18. März findet ein Radmarkt statt

Auf den letzten Radmärkten in Calberlah herrschte reger Betrieb. 10 Prozent des Verkaufserlöses wird für Aufgaben an der Grundschule einbehalten.

Das Kind braucht ein Fahrrad oder einen neuen Roller? Die Inliner passen nicht mehr oder es soll ein Zweitfahrrad bei den Großeltern stehen? Vielleicht wird auch ein Kinderwagen gesucht? Der Schulelternrat und der Förderverein der Grundschule Calberlah veranstalten am Samstag, 18. März, von 14 bis 15.30 Uhr in der Grundschule Calberlah, einen Radmarkt.

Angeboten werden können alle Artikel mit Rädern und Rollen wie zum Beispiel Fahrräder in allen Größen (auch Zubehör wie Fahrradanhänger), Laufräder, Dreiräder, Roller, Inliner, Skateboards, Kinderwagen, Trettrecker, Bollerwagen und mehr. Wer seine „Rad-Artikel“ zum Verkauf anbieten möchte, bringt sie am Samstagvormittag in der Zeit von 9.30 bis 11 Uhr in die Grundschule Calberlah. Je Artikel ist eine Verkaufsnummer zu einem Betrag von 2 Euro zu erwerben. Die Preise werden festgelegt, denn es wird nicht gehandelt. Angenommen werden nur Artikel, die sich in technisch einwandfreiem Zustand befinden. Vom Verkaufserlös werden 10 Prozent für Aufgaben an der Grundschule einbehalten.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer (0171)7683249.

red

