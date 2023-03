Gifhorn. An drei aufeinanderfolgenden Tagen kann in der Gifhorner Stadthalle gefrühstückt werden. Zusätzlich wird das neue Veranstaltungsprogramm vorgestellt.

Vom 29. April bis zum 1. Mai findet das Theaterfrühstück statt. Die Teilnehmer haben außerdem die Möglichkeit, an einer Führung durch Bereiche teilzunehmen, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit zugängig sind.

An drei Tagen

An drei Tagen Gifhorner Stadthalle bietet wieder Theaterfrühstück an

Entdecker und Neugierige sind herzlich willkommen beim diesjährigen Theaterfrühstück in der Stadthalle. Es gibt an drei aufeinander folgenden Tagen von Samstag, 29. April, bis Montag, 1. Mai, nicht nur ein reichhaltiges warmes und kaltes Frühstücksbuffet auf der Bühne zu genießen. Das Team der Stadthalle wird den Gästen das Veranstaltungsprogramm der neuen Saison 2023/24 exklusiv schon vor Vorverkaufsbeginn vorstellen und die Teilnehmer erleben außerdem den Bühnenturm, den Orchestergraben und die Bühnentechnik der Stadthalle einmal aus nächster Nähe im Rahmen einer Führung durch Bereiche, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind. Das teilt die Stadthalle Gifhorn in einer Pressemitteilung mit.

Tickets für das Theaterfrühstück inklusive Rahmenprogramm gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de