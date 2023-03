Frühjahrsputz – Stadt Gifhorn ruft zum Müllsammeln auf

Gifhorn. Am 18. März von 9 bis 13 Uhr soll die Stadt Gifhorn von Müll befreit werden. Dafür werden Müllsäcke am städtischen Bauhof bereitgestellt.

Die Tage werden wieder länger, der Frühling steht vor der Tür: Die Stadt Gifhorn nimmt das zum Anlass und lädt am 18. März von 9 Uhr bis 13 Uhr zum Gifhorner Frühjahrsputz ein. Gemeinsam soll Gifhorn an diesem Vormittag von Müll befreit werden. „Alle können mitmachen, um Gifhorn sauberer und somit noch schöner zu gestalten. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.“, ruft Bürgermeister Matthias Nerlich zur Beteiligung auf.

Alle Gifhornerinnen und Gifhorner können sich an diesem Tag selbstständig in Gruppen zusammenfinden oder auch alleine auf Müllsammel-Mission gehen. Grundsätzlich werden eigene Eimer, Müllbeutel und Handschuhe empfohlen, es werden ab 9 Uhr in begrenzter Menge aber auch Müllsäcke am städtischen Bauhof, in der Winkeler Straße 4, bereitgestellt. Dort kann der Müll zum Ende der Aktion auch entsorgt werden. Ein Container wird bereitgestellt. Von dort wird im Anschluss der Transport des Unrates zur Entsorgungsanlage organisiert. Das teilt die Stadt Gifhorn in einer Pressemitteilung mit.

Durch den Frühjahrsputz soll die Umwelt entlastet werden

„Mit dem Gifhorner Frühjahrsputz wollen wir die Umwelt entlasten. Außerdem soll mit der Aktion auch die Gemeinschaft vor Ort gestärkt werden, denn es ist eine gute Gelegenheit, um mit Nachbarn und Freunden zusammenzukommen.“, erklärt Leonie Hunkert, Klimaschutzmanagerin der Stadt Gifhorn.

Die Mühe wird außerdem belohnt. Auf alle Beteiligten wartet auf dem Bauhof gegen 13 Uhr ein kleines Dankeschön und auch Bürgermeister Matthias Nerlich und Gifhorns Klimaschutzmanagerin werden am Nachmittag vor Ort sein.

Interessierte können sich bis zum 17. März, 11 Uhr, telefonisch unter (05371)88404 oder per E-Mail an klimaschutz@stadt-gifhorn.de unter Nennung der Gruppengröße, des Standorts und einer Ansprechperson anmelden. Wer mitmachen möchte, aber kein bestimmtes Ziel vor Augen hat, kann dies ebenfalls bei der Anmeldung vermerken. Die Stadt macht dann gerne verschiedene Vorschläge für Standorte.

red

