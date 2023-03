Meine. Die fünf Musiker von The Discovery bringen am 4. März die Musik der letzten Jahrzehnte nach Meine. Nach dem Konzert legt DJ Eike auf.

„Wir machen euch tanzen“ lautet die Devise der Band, deren Name kein Zufall ist: Discovery, das ist very Disco!

Schwitzen statt Sitzen The Discovery bringen Disco-Musik ins Meynum in Meine

„Schwitzen statt sitzen – bringt bequemes Schuhwerk mit“, so die Empfehlung der Braunschweiger Band The Discovery, die am 4. März ab 19.30 Uhr im Meynum in Meine auftritt. Mit Hits aus den Genres Disco, Funk und Soul garantieren die fünf Musiker einen Abend, der im besten Sinn in die Glieder fährt. Die Auswahl der Songs, von Aretha Franklin oder den Bee Gees über 80er-Pop wie von Madonna bis hin zu moderneren Titeln wie von Jamiroquai, erstreckt sich über mehrere Jahrzehnte. Das teilt die Band in einer Pressemitteilung mit.

Im Anschluss sorgt DJ Eike mit dynamischen Hits dafür, dass die Tanzbeine auch zu späterer Stunde nicht stillstehen. Der Eintritt inklusive einem Freigetränk beträgt 15 Euro, Kinder bis 14 Jahre sowie Schülerinnen und Schüler der Musikschule Fit in Music sind gratis dabei.

