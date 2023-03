Energiewende Anhänger von Fridays for Future demonstrieren in Gifhorn

Eine von Fridays for Future organisierte Demonstration wird am 3. März in Gifhorn stattfinden.„Dass es uns vier Jahre nach unserer Gründung immer noch geben wird, hätte ich nicht gedacht. Das ist ein katastrophales Zeichen für unseren Landkreis“, so Jennifer Zauter, Schülerin, und seit der ersten Demo im Organisationsteam von Fridays for Future Gifhorn.

Die Veranstaltung wird um 13.30 Uhr am Schillerplatz mit einer Kunstinstallation beginnen. Anschließend wird der Demozug über die Straßen Gifhorns zum Marktplatz gehen, wo eine Abschlusskundgebung stattfinden wird.

Thema der Veranstaltung wird die Energiewende, und das Ende der fossilen Rohstoffe sein, heißt es in einer Pressemitteilung von Fridays for Future Gifhorn. „Jedes Mal, wenn ich an den Öl-Förderstätten im Nordkreis vorbeifahre, bin ich ein bisschen mehr schockiert, wie wir das noch zulassen können. Und gerade mit den Neubohrungen frage ich mich, ob das so stattfinden sollte“, erklärt Nina Blaue, Schülerin aus dem Nordkreis.

red

