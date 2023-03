Mehrere Einbrüche und Betrugsversuche im Kreis Gifhorn

Unbekannte sind am am Montag dieser Woche in Hankensbüttel und Teschendorf in Wohnhäuser eingebrochen. Zwischen 17.30 und 20.30 Uhr hebelten die Täter eine rückwärtige Terrassentür zu einem Einfamilienhaus an der Straße Im Heidland in Hankensbüttel auf. Im Haus durchsuchten sie anschließend mehrere Räume und stahlen schließlich Schmuck und Bargeld, so die Polizei.

Ebenso ein Einfamilienhaus war Tatort eines Einbruchs in Teschendorf. Hier drückten die Täter zunächst gewaltsam einen Rollladen nach oben und hebelten anschließend das Fenster auf der Rückseite des Hauses auf. Aus diesem wurde anschließend Bargeld gestohlen. Diese Tat ereignete sich zwischen 18 und 20.45 Uhr. Die Täter zu beiden Taten entkamen unerkannt. Hinweise unter (05371) 9800.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Kreis Gifhorn:

Betrüger im Kreis Gifhorn mit verschiedenen Maschen aktiv

Von drei Betrugsversuchen mit unterschiedlichen Varianten im Kreis Gifhorn hat die Polizei im Laufe dieser Woche mitbekommen. Ein 77-Jähriger aus Gifhorn erhielt am Montag von der angeblichen Bundesfinanzbank einen Anruf. Es erklang eine Bandansage, die der Mann richtigerweise als Betrugsversuch erkannte. Er beendete daraufhin das Telefonat, bevor es zu einer Geldforderung oder ähnlichem kam.

Ebenfalls am Montag bekam eine 65-Jährige eine SMS ihrer angeblichen Tochter. Diese forderte Geld für ein Auto, woraufhin die Gifhornerin nicht mehr antwortete. Die Betrüger waren hatten es also mit der Masche des sog. „WhatsApp-Betrugs“ versucht, waren hier jedoch gescheitert.

Am Dienstag rief ein Betrüger bei einer Familie in Didderse an. Er gab sich als Polizist aus und erklärte, die Tochter habe einen Verkehrsunfall verursacht. Es müsse nun 60.000 Euro Kaution gestellt werden. Das Ehepaar erkannte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch sofort.

red

