Gifhorn zahlt 2500 Euro für Flüchtlingsschiff

Die Stadt Gifhorn übernimmt eine Patenschaft für das Flüchtlingsschiff Ocean Viking der Organisation SOS Mediterranee auf dem Mittelmeer. Laut Mehrheitsbeschluss von CDU SPD, Grünen und Linken im Sozialausschuss zahlt die Stadt der Organisation 2500 Euro.

Ferner soll die Verwaltung eine ehrenamtlich organisierte Spendensammelaktion in der Bevölkerung über ihre Kanäle im Internet bewerben.

Unabhängige und FDP fanden mit ihrem Änderungsantrag keine Mehrheit, ein Spendenkonto zu eröffnen, um Menschen in Not in der Stadt Gifhorn zu helfen. Gruppensprecher Jürgen Völke hatte darauf verwiesen, dass der Rat bereits im August 2022 einstimmig auf Antrag von ULG und FDP beschlossen hatte, sich um Menschen mit finanziellen Problemen in Gifhorn zu kümmern – bis heute folgenlos.

Unabhängige und FDP: Armen Gifhornern helfen

„Auch bei uns gibt es mittlerweile viele Bürger mit finanziellen Problemen. Die Energie- und Lebenshaltungskosten sind immens gestiegen. Viele trauen sich nicht, zum Sozialamt zu gehen. Dies zu ändern, war unser Anliegen im August 2022“, erinnert Völke.

Als Alternative zu Flüchtlingsschiffen, die Menschen im Mittelmeer von Schlepperkähnen retten, gibt es aus Sicht von Unabhängigen und FDP nur eine Möglichkeit: „Hilfe vor Ort heißt die Gründung einer Flüchtlingsrepublik in Nordafrika mit einer Infrastruktur, die Menschen ein eigenständiges Lebens ermöglicht“, formuliert Völke in seinem Änderungsantrag. „Nur so lässt sich das Sterben auf dem Mittelmeer verhindern.“

Grüne und Linke mit der Partei „Die Partei“ hatten darauf verwiesen, dass sich die Stadt im Juni 2020 zum sicheren Hafen erklärt habe. Dies sei aber nicht mit Leben gefüllt worden. Nunmehr solle die Stadt eine Spendenaktion organisieren, der sich Bürger, Vereine und Schulen anschließen können. Den binnen sechs Monaten gesammelten Spendenbetrag solle die Stadt aus dem Etat 2024 mit Steuergeldern verdoppeln. Dazu solle es eine Informationskampagne geben.

Mehrheit für ehrenamtliche Spendenaktion

Der Mehrheitsbeschluss geht auf einen Änderungsantrag von CDU und SPD zurück. Sie wollten die Stadtverwaltung nicht mit der Zusatzaufgabe einer Spendenaktion belasten. Dafür gebe es den Sockelbetrag von 2500 Euro für das Flüchtlingsschiff sofort. Weitere Spenden von Privaten sind willkommen, müssten aber ehrenamtlich eingeworben werden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de