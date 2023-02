Gifhorn: Schüler der Isetal-Schule gewinnen Schrittewettbewerb

Die Sporthelden vom Isetal der Isetal-Schule siegten mit 10.491.417 erreichten Scoring-Punkten (entspricht 11.540.559 gesammelten Schritten) beim Schrittewettbewerb step BraWo in der Direktion Gifhorn im Schuljahr 2022/23. Insgesamt legten die Schülerinnen und Schüler im Wettbewerbszeitraum vom 28. November 2022 bis zum 2. Februar 2023 so stolze 7.732 Kilometer zurück.

Neben den Sporthelden vom Isetal durfte sich die Klasse 4a der Grundschule Rötgesbüttel mit einem Wert von 10.110.493 Scoring-Punkten (entspricht 9.604.968 Schritten) über den zweiten Platz freuen. Die Isetaler Muskeltiere, ebenfalls von der Isetal-Schule, belegten mit einem Wert von 9.599.447 Scoring-Punkten und 9.119.475 Schritten den dritten Platz.

250 Euro Preisgeld für die Klassenkasse

Thomas Fast, Botschafter von United Kids Foundations und Leiter der Direktion Gifhorn bei der Volksbank BraWo, überreichte den Kindern der Klasse 3 (Die Sporthelden vom Isetal) bei der feierlichen Siegerehrung am Donnerstag im Musikraum der Isetal-Schule den Pokal für den Sieg in der Direktion Gifhorn, Urkunden sowie 250 Euro Preisgeld für die Klassenkasse. „Ich gratuliere den Sporthelden der Isetal-Schule ganz herzlich zu ihrem außerordentlichen Einsatz. Es liegt mir persönlich am Herzen, dass Kinder und Jugendliche mehr Bewegung in ihren Alltag integrieren. Daher freue ich mich, dass wir mit dem step BraWo-Wettbewerb einen Beitrag dazu leisten konnten. Das Engagement der Schülerinnen und Schüler ist wirklich bewundernswert: Gleich zwei Klassen der Isetal-Schule haben es durch ihre Leistung auf das Treppchen in der Direktion Gifhorn geschafft. Hier wird Bewegung großgeschrieben. Dankeschön dafür an alle Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Klassen bei step BraWo unterstützt haben“, sagte Thomas Fast während der Siegerehrung.

51.436 zurückgelegte Kilometer in der Direktion Gifhorn

Schulleiter Holger Schrader ist genauso wie Klassenlehrerin Steffi Holland sichtlich beeindruckt von der Leistung der Schülerinnen und Schüler: „Es ist großartig, welche Motivation die Kinder für step BraWo an den Tag gelegt haben. Ihr gezeigtes Engagement ist bewundernswert und ich freue mich sehr, dass sie so viel Spaß am Wettbewerb hatten. Es ist uns ein großes Anliegen, auch im nächsten Jahr wieder dabei zu sein.“ In der Region Gifhorn nahmen insgesamt elf Klassen von vier Schulen an step BraWo teil. Stolze 76.770.513 Schritte gingen auf das Konto aller Gifhorner Schülerinnen und Schüler. Das entspricht etwa 51.436 Kilometern. Das teilt die Volksbank BraWo in einer Pressemitteilung mit.

Step BraWo bewegt 4.095 Kinder

Insgesamt 4.095 Schülerinnen und Schüler von 52 Grundschulen haben in diesem Jahr an step BraWo teilgenommen. Die Teilnehmenden wurden mit Fitnessarmbändern ausgestattet, die die körperliche Aktivität in Form zurückgelegter Schritte messen. Die gesammelten Schritte werden über die step-App hochgeladen und anonymisiert dem Klassenschrittkonto zugeordnet. Um den Wettbewerb fair zu gestalten und auch kleineren Klassen dieselbe Siegeschance zu ermöglichen, werden die gesammelten Schritte in Abhängigkeit der Anzahl der Schülerinnen und Schüler einer Klasse mit einer Formel in Scoring-Punkte umgerechnet. Diese werden in der Rangliste aufgeführt. Die Klasse mit den meisten Scoring-Punkten gewinnt.

Folgende Schulen aus der Direktion Gifhorn nahmen an step BraWo teil: die Grundschule Rötgesbüttel, die Grundschule Schwülper, die Immanuelschule Gifhorn und die Isetal-Schule.

red

