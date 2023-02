Zweifach Unfallflucht in Gifhorn: Die Polizei sucht Zeugen

Am Montag und Dienstag hat es zwei Unfälle mit Fahrerflucht in Gifhorn gegeben. (Symbolbild)

In Gifhorn ist es Anfang dieser Woche zu zwei Verkehrsunfallfluchten gekommen, wie die Polizei berichtet. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr zwischen Montagabend, 17 Uhr, und Dienstagmorgen, 5.30 Uhr, an einem auf einem Parkstreifen des Pommernrings geparkten VW Bus vorbei. Dabei kam es zum Unfall, der in blau lackierte Schulbus wurde am Heck beschädigt.

Weiterer nächtlicher Unfall in Gifhorn

Am Dienstag, zwischen 9 Uhr und 14.45 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand der Poststraße geparkter weißer Audi beschädigt. Auch hier stieß der Unfallverursacher vermutlich im Vorbeifahren gegen den Heckstoßfänger des geparkten Audis.

In beiden Fällen setzten die Verursacher die Fahrt unerlaubt fort, ohne den Unfall bei der Polizei anzuzeigen. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei unter (05371) 9800 entgegen. red

