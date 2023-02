Gifhorn. Doris Kunstmann und Ron Williams bringen am 19. März die Komödie ,,Miss Daisy und ihr Chauffeur’’ auf die Bühne der Gifhorner Stadthalle.

Miss Daisy und ihr Chauffeur Südstaaten-Komödie wird in der Gifhorner Stadthalle aufgeführt

Zwei großartige Schauspieler sind am Sonntag, 19. März, um 16 Uhr in der Stadthalle zu erleben: Doris Kunstmann und Ron Williams in der Komödie „Miss Daisy und ihr Chauffeur“.

Die Geschichte spielt in den US-Südstaaten im Jahr 1948: Die wohlhabende und egozentrische Miss Daisy hat ihr Auto wieder einmal in den Zaun des Nachbarn gefahren. Ihr Sohn kauft ihr zähneknirschend zwar ein neues, engagiert vorsichtshalber aber auch einen Chauffeur, den Schwarzen Hoke Colburn. Hoke ist ein ruhiger, lebenskluger Mann und somit der ideale Gegenpart zur aufbrausenden Miss Daisy, die sich hartnäckig weigert, sich fahren zu lassen. Mit stoischer Gelassenheit und unbeeindruckt von manch garstiger Bemerkung der alten Dame schafft es Hoke, dass die sture alte Dame doch noch auf den Rücksitz des neuen Wagens einsteigt, und allmählich entsteht während der gemeinsamen Ausfahrten zwischen dem ungleichen Paar eine respektvolle Sympathie. Was zunächst den Charme einer widerspenstigen Zähmung hat, entwickelt sich zu einem vielschichtigen Gesellschaftsstück mit Tiefgang und subtilen Ober- und Untertönen.

Tickets für die Vorstellung gibt es ab 23 Euro unter www.stadthalle-gifhorn.de, an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie ab eine Stunde vor Beginn an der Abendkasse.

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de