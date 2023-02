Redakteur Reiner Silberstein testet den neuen Erlebnisturm am Tankumsee im Kreis Gifhorn. Am Freitag, 10. September 2021, wird dieser offiziell eröffnet.

Empfang im Feierwerk Isenbütteler sind bei Lachsrouladen in Aufbruchstimmung

In der Samtgemeinde Isenbüttel herrscht nicht nur Aufbruchstimmung, sondern angesichts des bevorstehenden Jubiläums im kommenden Jahr auch schon Feierlaune. Das zeichnete sich auch am Mittwochabend beim Neujahrsempfang in Roths Feierwerk ab, zu dem Samtgemeindebürgermeister Jannis Gaus eingeladen hatte.

„Denktabus darf es nicht mehr geben!“ – so läuteten Abdrea Lustig und Birgitt Hüser als Duo Buchbar auf der Bühne den Abend und die rund 250 Gäste auf die Zukunft der Kommune ein, bevor der Verwaltungschef zum Mikrofon griff. Gaus verkündete dann überzeugt: „Der Aufschwung beginnt jetzt.“ Waren doch neben Vereinen, Verbänden und Politikern vor allem auch die Gewerbetreibenden von Voll- bis Allerbüttel mit im Saal.

Neue Samtgemeinde-App steht zum Download bereit

Dem Ehrenbürgermeister Hans-Friedrich Metzlaff dankte er für die gute Übergabe, einige Kaffeetrinktreffen und dafür, „dass du akzeptierst, dass wir Dinge nun auch mal anders machen“. Zum Beispiel bei der Digitalisierung: Mitten im Raum stand auch ein Plakat mit einem QR-Code – der führte Smartphone-Besitzer direkt zum Download der neuen Samtgemeinde-App „Munipolis“. „Darüber kann man direkt kommunizieren, wenn die Straßenlaterne mal defekt ist.“ So sollen die Bürgerdienste weiter digitalisiert werden.

Auch sonst hat sich die Samtgemeinde einiges für 2023 vorgenommen: „Mammutprojekt“ Freibadsanierung in Edesbüttel, Tankumsee-Neugestaltung, zwei Kitaerweiterungen, ein kleines Baugebiet in Calberlah und die Entscheidung darüber, wie die Gerätehäuser künftig gestaltet werden sollen. Ebenfalls in der Pipeline: Der Samtgemeinde schwebt vor, eine Gewerbemesse auf die Beine zu stellen.

Landtagsabgeordneter schaut neidisch nach Isenbüttel herüber

Landrat Tobias Heilmann freute sich, dass man sich in so großer Runde „mal wieder in die Augen schauen“ könne. Und er dankte allen Anwesenden: „Das war ein sehr herausforderndes Jahr, erst Corona, dann der Krieg. Ohne Sie hätten wir das nicht geschafft.“ Nun gelte es aber auch, nach vorn zu schauen.

Und Landtagsabgeordneter Philipp Raulfs gab zu, dass er als Hillerser schon manchmal neidisch zu den östlichen Nachbarn herüberschaut: „Hier gibt es zahlreiche Leuchttürme: Tankumsee, Realschule Calberlah, die Dorfgemeinschaft in Wasbüttel und die vielen Unternehmer.“ Vor allem imponiere ihm, dass die Isenbütteler die Eigenschaft pflegen, stets eine Lösung zu finden. Insofern blicke auch er in eine positive Zukunft: „Wir müssen 2023 mit allem rechnen. Auch mit dem Guten.“

Genau! Der Abend war ja eigentlich dazu gedacht, dass die Isenbütteler die Probleme mal für ein paar Stunden vergessen. Das fiel ihnen leicht, nachdem Künstler Desimo die Lachmuskeln gekitzelt hatte. Denn danach eröffnete das Büfett mit würziger Kürbissuppe, Pane Rustico, Wiener Kalbsschnitzel, Ziegenkäse-Pralinen und Lachsrouladen.

