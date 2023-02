Garage in Gamsen fängt Feuer – Schaden bleibt gering

Die Feuerwehren aus Gamsen und Kästorf wurden am Mittwoch gegen 13.30 Uhr zu einem Garagenbrand in die Marienburger Straße in Gamsen gerufen. „Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass ein Aschebehälter brannte und das Feuer gerade auf einen Holzstapel überspringen wollte“, so Ortsbrandmeister und Einsatzleiter Uwe Reuß. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Kleinbrand teilweise durch die Hecke vom Nachbargrundstück aus. Der Schaden blieb gering. Im Einsatz waren rund 30 Feuerwehrleute der beiden Ortswehren. Die Polizei und ein Rettungswagen waren auch am Ort.

