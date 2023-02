Erstmals in Vollzeit

Erstmals in Vollzeit Ups – Gifhorns neue Gleichstellungsbeauftragte bildet Banden

Verena und Tobias sind schon per Du: Landrat Heilmann begrüßt die neue Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Maibaum.

Gifhorn. So unkonventionelle und entschlossen geht Verena Maibaum ihren Job in der Gifhorner Kreisverwaltung an.