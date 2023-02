Erneuter Wasserschaden in der Schulsporthalle Weyhausen

Die im April geplante Wiedereröffnung der für 600.000 Euro sanierten Schulsporthalle Weyhausen verschiebt sich auf unbestimmte Zeit. Grund ist ein erneuter Wasserschaden, der durch eine nicht gepresste Muffe im wasserführenden Leitungssystem im Bereich der Sanitäranlagen entstanden ist. „Welchen Umfang die Schadenslage dieses Mal hat, ermittelt am Donnerstag dieser Woche ein öffentlich-rechtlicher Bausachverständiger, den wir sofort hinzugezogen haben“, sagt Bauamtsleiter Arthur Matis. „Die ausführende Handwerksfirma hat die Verantwortung für den Schaden übernommen.“

Vor neun Monaten war die Leckage einer Wasserleitung entdeckt worden. Sie zog die komplette Erneuerung des Hallenbodens sowie umfangreiche Estrich- und Fußbodenarbeiten im ganzen Gebäude nach sich. Die Kosten beliefen sich auf rund 400.000 Euro. Gleichzeitig wurden für 200.000 Euro alle Versorgungswasserleitungen erneuert und die Sanitärräume saniert. Die Arbeiten waren so gut wie abgeschlossen – doch vieles davon wird jetzt wieder hinfällig sein.

„In der vergangenen Woche fiel bei Malerarbeiten auf, dass die frisch aufgetragene Isolierfarbe in einigen Bereichen in Fußleistenhöhe nicht haften wollte – weil die Wand feucht war“, berichtet Matis. „Wir fanden dann zudem heraus, dass sich hinter den Gipskartonplatten der Vorwandinstallation eines WCs Wasser gestaut hatte.“ Eine beauftrage Leckortungsfirma konnte heute die Quelle des Schadens ausmachen: Eine nicht gepresste Muffe beziehungsweise Leitungsverbindung im Fußboden in einem der Sanitärräume. Wortwörtlich heißt es in dem Gutachten der Firma: „Es wurde aufsteigende Feuchtigkeit in mehreren Räumen festgestellt. Im Schadensbereich Umkleide/Erdgeschoss wurden mittels (…) Messtechnik die wasserführenden Leitungen überprüft. Es wurden zwei Bauteilöffnungen erstellt und ein Rohrbruch durch eine nicht gepresste Muffen-Verbindung im Heizungssystem festgestellt.“

Schaden wurde behoben. Aber welchen Weg hat das Wasser genommen?

Dieser Schaden wurde durch den verantwortlichen Installateur inzwischen behoben. „Jetzt müssen wir noch herausfinden, welchen Weg das Wasser genommen hat. Die Feuchtigkeit ist über den Flurbereich bis zum Geräteraum gezogen“, so der Bauamtsleiter. „Erste Messungen lassen leider vermuten, dass auch der Sporthallenbereich betroffen ist.“

Matis banger Blick ist daher auf den kommenden Donnerstag gerichtet. „Dann erfahren wir, ob sich die Schäden durch Trocknen beseitigen lassen – oder ob wir wieder umfangreich deinstallieren müssen“.



