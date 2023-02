Mann baut Unfall auf B4 bei Meine – und flieht

Ein 20-Jähriger ist am Sonntag auf der Bundesstraße 4 zwischen Meine und Meinholz in einen Unfall verwickelt worden, teilt die Polizei mit. Demnach war er mit einer Beifahrerin in Richtung Braunschweig unterwegs gewesen, als plötzlich ein dunkles Auto auf sie zukam. Der Fahrer des dunklen Fahrzeugs geriet in den Gegenverkehr – also die Spur des 20-Jährigen, der daraufhin auf den Grünstreifen ausweichen musste. Die Außenspiegel der beiden Autos kollidierten.

Mann flieht nach Wedesbüttel – ohne Erfolg

„Während der 20-Jährige stoppte, fuhr der dunkle Pkw weiter“, schreibt die Polizei. Doch eine Frau habe den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen des dunklen Autos gemerkt. Mit diesem Hinweis konnten Polizisten später das gesuchte Auto und dessen Fahrer in Wedesbüttel ausfindig machen. Schäden am dunklen Auto passten zu dem Unfall, beschreibt die Polizei.

Der 22-jährige Unfallverursacher habe schließlich auch zugegeben, von Betäubungsmitteln beeinflusst gewesen zu sein. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Daraufhin wurde sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet, schreibt die Polizei.

Lesen Sie mehr:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de