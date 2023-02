Westerbeck. Ein Unbekannter hat in Westerbeck im Kreis Gifhorn ein Auto gerammt und ist geflohen. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich zu melden.

Polizei Gifhorn Unfallflucht in Westerbeck: Polizei sucht Zeugen

In Westerbeck im Landkreis Gifhorn ist es am Donnerstagmorgen zu einer Unfallflucht gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte eine 37-Jährige ihren schwarzen Audi A3 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand des Dannenbütteler Weges geparkt. Gegen 6.30 Uhr kam es zu einem Unfall. Ein bislang unbekannter Fahrer oder eine bislang unbekannte Fahrerin stieß vermutlich beim Vorbeifahren gegen das Heck des Audis. Dieser wurde erheblich beschädigt.

Unfallfahrer tritt in Westerbeck die Flucht an

Anschließend setzte das verursachende Fahrzeug die Fahrt unerlaubt fort. Die Polizei Weyhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und dessen Fahrerin oder dem Fahrer werden unter der Telefonnummer (05362) 947980 entgegengenommen.

red

