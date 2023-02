NABU will den Amphibienschutz im Landkreis Gifhorn stärken

Wärmere Temperaturen in Deutschland lösen bei Fröschen, Kröten, Molchen und Unken Frühlingsgefühle aus und locken sie aus ihren Winterquartieren. Auch im Landkreis Gifhorn machen sich die Amphibien wieder auf ihren jährlichen Weg zu den Laichgewässern. Jahr für Jahr ist der NABU Kreisverband Gifhorn aktiv, stellt Fangzäune auf, trägt Kröten über die Straße und legt Ersatzlaichgewässer an. Diese ehrenamtliche Arbeit ist auf zahlreiche Helferinnen und Helfer angewiesen und diese sind auch im Landkreis Gifhorn gefragt.

Neben dem Straßenverkehr macht den Tieren auch der Klimawandel zunehmend zu schaffen. „2022 haben wir das fünfte Dürrejahr in Folge erlebt. Ausgetrocknete Laichgewässer, aber auch zu trockene Landlebensräume bereiten den Amphibien erhebliche Probleme“, so Florian Preusse, Biologe und Vorsitzender des NABU Kreisverbandes Gifhorn.

Laut Michael Steinkamp, dem Koordinator der vom NABU betreuten Amphibienwechsel, mache sich dies auch an den Zahlen der wandernden Tiere bemerkbar. Diese seien in den letzten Jahren deutlich rückläufig.

Umweltstiftung unterstützt den Amphibienschutz

Aus diesen Gründen möchte der NABU den Amphibienschutz im Landkreis wieder stärken und eine Arbeitsgemeinschaft Amphibienschutz aufbauen. Dank der finanziellen Förderung durch die Niedersächsische BINGO Umweltstiftung sowie der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg konnten im Rahmen eines Amphibienschutzantrages Materialien zum Zaunbau beschafft werden. Bei einem ersten Treffen Anfang Februar konnte den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern auch die notwendige Sicherheitsausrüstung, wie zum Beispiel Warnwesten, zur Verfügung gestellt werden. „Die Ehrenamtlichen sind meistens in der Dunkelheit unterwegs, vor allem in den Abend- und frühen Morgenstunden. Bei ihrer Arbeit müssen sie häufig die betroffenen Straßenabschnitte überqueren“, erläutert Doris Plenter, Mitarbeiterin des NABU und Initiatorin des Amphibienschutzantrages. Bei dem Treffen wurden auch weitere Aktivitäten der zukünftigen Arbeitsgemeinschaft besprochen. So könne neben der Pflege bestehender Laichgewässer auch die Beratung bei der Anlage von naturnahen Gartenteichen Bestandteil der AG-Aktivitäten sein. Laut Preusse wird es zukünftig Schulungen zur Artenkenntnis bei den Amphibien geben, „denn nur was man kennt, schützt man auch“, so der Biologe.

NABU Gifhorn sucht freiwillige Helfer

Der NABU Kreisverband Gifhorn sucht daher Naturschützer und Naturschützerinnen, die Krötenschutzzäune in Teichgut, Stüde, Warmbüttel, Abbesbüttel, Ummern, Bokensdorf und Calberlah aufbauen beziehungsweise betreuen, oder anderweitig beim Amphibienschutz mitwirken möchten. Wer Interesse hat, die Arbeit des NABU beim Amphibienschutz zu unterstützen, meldet sich am besten per Email unter amphibienschutz@nabu-gifhorn.de oder telefonisch unter der Nummer (05373)4361 während der Geschäftszeiten.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de