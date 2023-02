Entwarnung: Unter der Kita Walle liegt keine Fliegerbombe

Gute Nachrichten für die Kinder und Eltern aus Walle im Landkreis Gifhorn: Der Verdacht, dass unter der Kita „Pusteblume“ ein gefährlicher Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg liegt, hat sich zum Glück nicht bestätigt. Die frohe Nachricht verbreitet Gemeindebürgermeisterin Brigitte Brinkmann seit Donnerstagmittag.

Ihr falle ein Stein vom Herzen, sagt sie: „Die Sondierungsarbeiten sind erfolgreich abgeschlossen. Der Bombenverdacht hat sich dabei nicht erhärtet.“ Unterhalb des Gebäudes scheine zwar irgendetwas zu sein, aber auf keinen Fall ein metallischer Gegenstand. Möglicherweise handele es sich um einen großen Findling oder eine Lehmblase. In jedem Fall aber: um nichts Explosives.

Die Kita- und Krippengruppen können bald zurückkehren

Mit der frohen Botschaft von Donnerstag enden drei Wochen der Ungewissheit, der ausgefallenen Betreuungsstunden und der Notunterbringung in verschiedenen Einrichtungen. Denn seit 26. Januar war der Kindergarten komplett geschlossen. Die beiden Gruppen aus der Notbetreuung könnten daher schon am kommenden Montag wieder in die Kita „Pusteblume“ zurückkehren, versichert die Bürgermeisterin.

Alle anderen aber erst, wenn die Verfüllungs- und Sanierungsarbeiten im Haus abgeschlossen sind, sagt sie. „Wir wollen diese Kinder nicht dem Baulärm aussetzen.“ Als nächstes mit dem Umzug dran wären dann die Mondgruppe aus Walle und die Sterngruppe aus Lagesbüttel, zuletzt die beiden Krippengruppen.

Bombenabwurf auf Walle ist 79 Jahre her

Auswertungen von Luftbildern, die die Alliierten einst nach ihren Bombenabwürfen gemacht hatten, hatten im Januar den Verdacht genährt, dass ein Blindgänger im Boden liegen könnte. An besagter Stelle war ein dunkler Punkt statt eines Bombentrichters zu sehen – ein typisches Merkmal für nicht explodierte Fliegerbomben, die sich metertief in den Boden bohrten.

Am 29. Februar 1944 gingen bei einem Angriff alliierter Flugzeuge Bomben auf den kleinen Ortsteil der Gemeinde Schwülper nieder. Mehrere Gebäude wurden damals schwer beschädigt, durch einen Volltreffer in ein Haus wurden vier Erwachsene und drei Kinder getötet.

Was gilt für die Nachbarschaft der Kita?

Aufatmen können auch die Bewohner in der Nachbarschaft des Kinderzentrums Pusteblume in Ziegeleiweg und Spargelweg. Laut Papenteichs Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn habe es beim Auswerten der Luftbilder durch das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung keine weiteren mitgeteilten Verdachtsfälle gegeben. Es sitze also kein Hauseigentümer auf einem Blindgänger.

Das bestätigte am Donnerstag auch ein Sprecher des Kampfmittelbeseitigungsdiensts auf Nachfrage. „Es gab nur den Verdachtsfall unter dem Kindergarten. Es gibt also keinen Grund zur Sorge.“ Andernfalls wäre die Samtgemeinde als Gefahrenabwehrbehörde informiert worden. Solch eine Situation will keiner erleben, denn: „Der Eigentümer müsste sich um die Entsorgung kümmern“, so der KBD-Sprecher.

