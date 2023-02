Kontrollen der Polizei Gifhorn: Autofahrer unter Betäubungsmittel

Gifhorn. In Gifhorn hat die Polizei am Mittwoch bei der B 188 über 60 Autofahrer auf Fahrtüchtigkeit kontrolliert. Diese und weitere Meldungen aus Gifhorn.

Auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 188 bei Gifhorn haben mehrere Beamte der Polizei Gifhorn am gestrigen Mittwoch eine stationäre Verkehrskontrolle durchgeführt. Der Fokus lag dabei auf der Verkehrstüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern. Im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr wurden über 60 Autofahrerinnen und Autofahrer angehalten und kontrolliert.

Dabei verdächtigten die Beamten fünf Männern im Alter von 18 bis 40 Jahren unter Einfluss von Betäubungsmittel zu stehen. Einer der Männer befand sich noch in der Probezeit. Er war zudem mit 0,61 Promille alkoholisiert. Ein anderer Autofahrer war stand nicht nur unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sondern besaß zudem keinen Führerschein.

Weiterer Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch meldeten Zeugen der Polizei Gifhorn einen Autofahrer mit verdächtiger Fahrweise. Die Beamten kontrollierten den Autofahrer dann in Jembke. Der 24-Jährige erklärte zunächst, weder Alkohol noch Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Der Schnelltest fiel jedoch positiv auf Betäubungsmittel aus. Der Mann räumte schließlich den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Auch er besaß keine gültige Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Weitere Meldungen aus Gifhorn lesen Sie hier:

Einbrüche in Groß Schwülper und Isenbüttel – Zeugen gesucht

Bei zwei Einbrüchen in Wohnhäuser haben bislang unbekannte Täter am gestrigen Mittwoch Schmuck erbeutet. In Groß Schwülper hebelten die Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße Am Sportplatz auf. Die Einbrecher durchwühlten das Haus. Der Tatzeitraum lag zwischen 17.50 Uhr und 19.15 Uhr.

Im Wiesenhofweg in Isenbüttel hebelten die Täter ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses auf. Auch hier durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume nach Wertsachen. Diese Tat ereignete sich zwischen 17.50 Uhr und 19.50 Uhr. In beiden Fällen entkamen die Täter unerkannt.

Die Polizei Gifhorn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweisgeber, die vor oder im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der genannten Tatorte bemerkt haben, wenden sich bitte unter (05371) 980-0 an die Polizei Gifhorn.

