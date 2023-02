Oldtimer fing im Kreis Gifhorn Feuer – Häuserbrand drohte

Ettenbüttel. In Ettenbüttel hat sich am Mittwochmittag ein Fahrzeugbrand ereignet. Der Eigentümer des Oldtimers kam ins Krankenhaus.

In Ettenbüttel ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen.

Bei Arbeiten an einem Oldtimer ist es am Mittwochmittag gegen 12 Uhr in Ettenbüttel im Kreis Gifhorn zu einen Fahrzeugbrand gekommen. Der 59-jährige Eigentümer hatte mit mehreren Feuerlöschern noch versucht, selbstständig das Feuer zu löschen, was aber nicht gelang, sodass er nur noch schnell das Fahrzeug aus der Garage schob, um den Schaden zu begrenzen, teilt die Samtgemeindefeuerwehr Meinersen mit. Dabei rollte das Fahrzeug an eine angrenzende Gebäudewand und das Feuer drohte auf das Gebäude auszubreiten.

Unter der Einsatzleitung von Ettenbüttels stellvertretender Ortsbrandmeisterin Nadine Wiedenroth waren 51 Kameraden aus den Ortswehren Ettenbüttel, Müden-Dieckhorst, Meinersen, Flettmar, Hahnenhorn und Ahnsen sowie die Besatzungen zweier Rettungswagen vor Ort. Schnell bekämpften sie mit zwei Trupps unter Atemschutz den Brand, sodass das Feuer nur leichten Schaden am und im Gebäude anrichtete. Das Fahrzeug brannte zur Hälfte aus.

Schaumteppich erstickt die letzten Glutnester

Der Hauseigentümer erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und kam zur Kontrolle ins Gifhorner Krankenhaus. Zum Abschluss sorgte ein Trupp mit einem Schaumteppich dafür, dass auch die letzten Glutnester im Fahrzeug erstickt wurden, während der andere Trupp mittels Wärmebildkamera am Gebäude nach Glutnestern suchte. Nach einer guten Stunde übernahm die Polizei die Ermittlungen.

