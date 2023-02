Gemeinde Meine denkt über höhere Gewerbesteuern nach

Meine. Der Finanzausschuss diskutiert den Haushaltsentwurf für 2023 – Das bezahlt die Kommune für das neue Baugebiet in Wedelheine.

Die Gemeinde Meine ist finanziell weiterhin gut aufgestellt. So gut, dass sie es sich sogar leisten kann, das Areal für das neue Baugebiet in Wedelheine ohne Kreditaufnahme zu kaufen. Die 1,7 Millionen Euro nimmt sie aus der Rücklage. Am Montag wurde im Finanzausschuss der Haushaltsentwurf für 2023 vorgestellt.

„Der Haushalt ist nicht überschwänglich groß“, sagte Ausschussvorsitzender Ulrich Standt (SPD), aber er ist zufrieden: „Wir können auch noch weiter Kredite tilgen.“ Das Gesamtvolumen im Ergebnishaushalt beträgt rund 13 Millionen Euro. Die Prokopfverschuldung ist niedrig: Sie liegt bei 33 Euro.

Im Westen von Wedelheine entsteht ein neues Baugebiet

Neben dem 45.000 Quadratmeter großen Baugebiet am westlichen Ortsrand von Wedelheine sind noch weitere größere Investitionen geplant: Zum Beispiel die Erweiterung der Kita in Bechtsbüttel (250.000 Euro) sowie der dortigen Krippe (ebenfalls 250.000), die Erschließung des Baugebiets in Abbesbüttel (500.000) und die barrierefreien Umbauten der Bushaltestellen (301.000 Euro, wobei 75 Prozent gefördert werden).

Nichtsdestotrotz lege die Kämmerei der Samtgemeinde der Mitgliedsgemeinde Meine nahe, die Gewerbesteuer zu erhöhen, sagt Standt: „Wir liegen zurzeit bei 360 Prozentpunkten, haben den niedrigsten Wert im Papenteich.“ Damit liege man aber nur 6 Prozentpunkte über dem niedersächsischen Referenzwert. „Wenn nun viele Kommunen erhöhen und wir unter dem Referenzwert rutschen, dann wird es ungemütlich.“ Dann nämlich sei eine höhere Gewerbesteuerumlage als bisher fällig. Eine Erhöhung um 20 Punkte bedeutete dagegen Mehreinnahmen von 70.000 Euro im Jahr.

Weitere Artikel zum Thema

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de