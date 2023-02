Katastrophe in Türkei und Syrien Gifhorn sammelt für Erdbebenopfer: So können Leser helfen

Um den Erdbebenopfern in der Türkei und in Syrien zu helfen, arbeiten die Gifhorner DITIB-Moschee-Gemeinde, die Stadt Gifhorn und der DRK-Kreisverband eng zusammen. Am Dienstag verkündeten deren Vertreter erste Erfolge und sagten, wie die Gifhorner jetzt helfen können.

Die Nachrichten aus der alten Heimat seien kaum zu ertragen, sagt Imam Haci Ibrahim Ceyhan: „Wir sind emotional kaum noch bei uns.“ Das übliche Tagesgeschehen in der Moschee in der Bergstraße sei unterbrochen, alle Gebete gelten im Augenblick den Betroffenen und Opfern der Naturkatastrophe in der südlichen Türkei und den Nachbarn in Syrien. „Wir versuchen die Ruhe zu bewahren, trauern um die Verstorbenen.“

Gifhorner flogen in die Türkei, um vor Ort zu helfen

Viele muslimische Familien, die in Gifhorn leben, haben direkte Verwandte in der Krisenregion, andere haben dort Freunde oder entfernte Bekannte. Vater und Schwager der beiden Geschwister Melike Öztürk und Muhammed Ali Öztürk, die sich im Gifhorner Gemeindevorstand engagieren, seien in die Türkei geflogen, um direkt vor Ort zu helfen. „Sie haben Schlafsäcke und Bohrmaschinen mitgenommen“, so Muhammed Ali Öztürk. Seine Schwester Melike Öztürk freut sich, dass Länder wie Griechenland und Israel „über ihre Schatten springen“ und vorbehaltlos helfen.

Die Hilfsbereitschaft in Deutschland sei genauso groß: „Vielen Dank für die Solidarität!“, so der Imam. In der rund 350 Familien große Gemeinde seien in den vergangenen Tagen nicht nur dank der großen Backaktion mehr als 22.000 Euro zusammengekommen. Das Geld gibt die Gemeinde an das Rote Kreuz weiter, das über die internationale Vernetzung dafür sorgt, dass es genau an den richtigen Stellen ankommt.

„Rotes Kreuz und Roter Halbmond sind Partnerorganisationen“, sagt Sandro Pietrantoni, der Geschäftsführer des Gifhorner Kreisverbands. Zurzeit komme es vor allem auf Geschwindigkeit an: Es mache keinen Sinn mehr, Sachspenden zu sammeln, deren Transport über dem Landweg Wochen dauert, auch weil sich an den Grenzen lange Wartezeiten ergeben und Zollgebühren abgeführt werden müssten. Mit den Geldspenden könne der Rote Halbmond direkt in der Türkei die benötigten Güter viel schneller beschaffen.

Deshalb soll die Spendensammlung auch in Gifhorn fortgeführt werden – mit geballter Kraft auch des DRK und der Stadt Gifhorn, wie Bürgermeister Matthias Nerlich betont: „Das können wir gut gemeinsam organisieren.“ Denkbar sei darüber hinaus auch mit der Moschee-Gemeinde gemeinsam angebotene Blutspenden. Für Haci Ibrahim Ceyhan ist das genau das richtige Zeichen: „Gifhorn hält zusammen!“

Spendenkonto: DRK Kreisverband Gifhorn Spendenkonto, Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, IBAN DE23 2695 1311 0000 0088 88, BIC NOLADE21GFW. Stichwort: „Soforthilfe Erdbeben Türkei und Syrien“.

