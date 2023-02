Gifhorner fragen nach Schreckschusspistolen gegen den Wolf

Immer mehr Menschen im Kreis Gifhorn fürchten sich vor dem Wolf so sehr, dass sie sich mit Schreckschusspistolen bewaffnen wollen. (Symbolfoto)

Die Furcht vor streunenden Wölfen im Landkreis ist mittlerweile so groß, dass sich immer mehr verängstigte Menschen bewaffnen wollen. Hier erlebe er geradezu eine Sonderkonjunktur, berichtet der Gifhorner Waffenhändler Thorsten Klatt.

„Jeden Tag kommen Leute und fragen: Wie kann ich mich vor dem Wolf schützen?“, berichtet Klatt. Die meisten kämen mit der Idee, sich eine Schreckschusspistole zu kaufen. „Die meisten Schreckschusswaffen darf man ohne Waffenschein besitzen“, weiß Klatt.

Oft seien es Hundehalter, die mit ihrem Vierbeiner täglich draußen unterwegs seien und fürchteten, im Wald oder in der Feldmark auf das aggressive Raubtier zu stoßen, berichtet Klatt. „Die Menschen sind total verunsichert.“

Wie reagiert der eigene Hund auf den Schuss?

Theoretisch könne er „das große Geschäft machen“, wenn er jedem Interessenten eine Schreckschusspistole verkaufte, berichtet der Händler. Doch Klatt wird seiner Verantwortung gerecht: „Ich muss die Leute beraten.“ Problematisch sei es bereits, neben dem eigenen ungeschulten Hund eine Waffe abzufeuern, falls man überhaupt auf einen Wolf träfe und der sich nähere.

Es sei auch fraglich, ob sich alle Kunden mit einer Waffe einen Gefallen täten: „Was mache ich denn mit einer älteren Dame?“ Klatt rät zum Abrüsten: „Die meisten Kunden gehen mit Pfefferspray nach Hause und fühlen sich sicher.“ Und nachdem Experten empfehlen, den Wolf als menschenscheues Wildtier durch lautes Rufen oder Klatschen zu verscheuchen, meint auch Klatt: „Kann ich nicht einfach eine Trillerpfeife mitnehmen?“

Nach Klatts Sieg im Rechtsstreit mit der Stadt Gifhorn ist in dem rustikalen Laden in der Celler Straße derweil Alltag eingekehrt. Sportschützen und Jäger versorgen sich bei Klatt mit Waffen und Munition, Funktionskleidung und Sicherheitsausrüstung.

Schreckschusspistolen sind auch für die Freizeit beliebt

Wie in vielen Branchen fehle es auch für die Sportschützen an Nachschub, berichtet Klatt: „Für Munition gibt es bisweilen mehr als ein Jahr Lieferzeit.“ Oder Bestellungen werden nur anteilig bedient. Diese Erfahrung machte Klatt zuletzt bei den Platzpatronen für Schreckschusspistolen, die gerade an Silvester einen Boom erlebten: „Ich hätte ein Vielfaches verkaufen können.“ Begehrt sei auch Leuchtmunition für den Jahreswechsel gewesen.

