Gifhorn. Nach einer Renovierung der Verkaufsräume in der Braunschweiger Straße, öffnet Deichmann am Donnerstag um 9 Uhr wieder seine Türen.

Deichmann eröffnet seine Filiale im Einkaufsmarkt an der Braunschweiger Straße nach Sanierungsabreiten am Donnerstag. Es wurden effiziente LED-Beleuchtungssysteme verbaut, um Energie einzusparen.

Frisch modernisiertes Geschäft Schuhgeschäft Deichmann öffnet wieder in Gifhorn

Das Schuhgeschäft Deichmann meldet sich mit einem frisch modernisierten Geschäft bei seinen Kundinnen und Kunden in Gifhorn zurück: Am Donnerstag, 16. Februar, um 9 Uhr öffnet die Deichmann-Filiale auf der Braunschweiger Straße 40 b nach dem Umbau wieder ihre Türen. Die Filiale in der Gifhorner Innenstadt ist dann wieder von montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

In den neu gestalteten Verkaufsräumen präsentiert der Schuheinzelhändler sein Angebot in einem hellen und freundlichen Ambiente. ,,Unter dem Stichwort Energieeffizienz setzen wir bei den turnusgemäßen Renovierungen unserer Geschäfte wie auch bei Neueröffnungen unter anderem auf neue, besonders effiziente LED-Beleuchtungssysteme mit einem entsprechend hohen Einsparpotenzial. Bei den Energiekosten sparen wir allein hierdurch im Vergleich zur bisherigen Technik zwischen 30 und 40 Prozent’’, erklärt Christian Hinkel, von der Unternehmenskommunikation bei Deichmann.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de